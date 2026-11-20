Enviar una fotografía de una lesión, describir síntomas por un mensaje o recibir una fórmula médica después de conversar con un profesional por WhatsApp son prácticas habituales para algunos pacientes. Sin embargo, en Colombia estas interacciones tendrán nuevos límites. La Resolución 1644 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud, establece condiciones para la prestación de servicios de telesalud y diferencia la comunicación digital de una consulta médica formal.

La disposición no prohíbe que médicos, clínicas y consultorios utilicen WhatsApp para comunicarse con sus pacientes. Lo que establece es que las aplicaciones de mensajería instantánea no cumplen, por sí solas, los requisitos para prestar servicios de telemedicina.

La diferencia está en el respaldo de la atención. Cuando un profesional realiza una valoración, establece un diagnóstico o prescribe un tratamiento a distancia, debe hacerlo mediante un servicio habilitado, con herramientas que permitan proteger la información del paciente y dejar constancia de lo ocurrido en la historia clínica.

La medida llega en un momento de crecimiento de la atención digital. Según un informe de rendición de cuentas del Ministerio de Salud, durante 2024 se realizaron más de 5,4 millones de atenciones de telemedicina para cerca de 3,94 millones de personas.

Para Dorian Rallón, CEO de Biofile, el problema no está en utilizar una aplicación de mensajería, sino en confundir un canal de comunicación con una infraestructura clínica que permita garantizar la seguridad y continuidad de los tratamientos.

¿Para qué podrá seguir utilizando WhatsApp?

La aplicación seguirá siendo útil para actividades administrativas relacionadas con los servicios de salud. Los pacientes podrán solicitar o confirmar citas, recibir recordatorios de horarios, conocer los requisitos para determinados exámenes y consultar información sobre trámites.

También podrá utilizarse para brindar orientación general en salud, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad correspondientes.

La restricción aparece cuando una conversación pretende reemplazar una valoración médica. Por ejemplo, enviar una fotografía de una herida y recibir un diagnóstico o tratamiento sin que exista una consulta formal respaldada por la institución no cumple las condiciones establecidas.

Esto tampoco significa que el paciente deba desplazarse siempre hasta un consultorio. La valoración puede realizarse de manera virtual, siempre que intervenga un profesional responsable, se utilice una plataforma adecuada y la atención quede registrada.

Las fórmulas médicas también tienen condiciones. La resolución permite prescribir medicamentos durante determinados servicios de telemedicina, pero la orden debe ser expedida por un profesional autorizado, contar con una firma válida y quedar documentada en la historia clínica. Recibir una copia de la fórmula por WhatsApp no significa que la consulta se haya realizado a través de esa aplicación.

Qué pueden exigir los pacientes durante una consulta virtual

Antes de conectarse a una cita, las personas pueden preguntar quién será el profesional que las atenderá, qué plataforma utilizarán y cómo quedará registrada la valoración.

El prestador debe explicar el funcionamiento del servicio, los riesgos asociados, las medidas de protección de datos y el procedimiento que se seguirá si ocurre una falla de conexión. También deberá obtener el consentimiento informado cuando corresponda.

Al terminar la consulta, el paciente puede solicitar una copia de la atención y verificar las indicaciones o fórmulas recibidas. Si el médico considera necesario realizar un examen físico, deberá orientarlo para continuar el proceso presencialmente.

Las EPS, por su parte, deben facilitar el acceso a los servicios de telemedicina incluidos en los beneficios de salud, sin imponer barreras administrativas o tecnológicas.

La resolución también contempla un periodo de adaptación de 12 meses para los prestadores que ya tenían habilitados servicios de telemedicina. Además, permite utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo, pero no para sustituir las decisiones de los profesionales de la salud.

El cambio busca que la comodidad de recibir atención desde un celular no implique perder garantías sobre la calidad del servicio, la protección de los datos y el seguimiento médico.