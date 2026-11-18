La información que una persona publica en redes sociales, páginas web o plataformas digitales no queda automáticamente disponible para que cualquier empresa la utilice para entrenar modelos de inteligencia artificial. Esa es una de las principales precisiones de los nuevos estándares iberoamericanos sobre protección de datos personales en sistemas de IA, anunciados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El documento fue aprobado por unanimidad por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) el pasado 12 de noviembre y establece criterios para proteger la información personal durante las diferentes etapas de desarrollo y utilización de estas tecnologías.

La iniciativa responde a un problema que ha ganado importancia con el crecimiento de la inteligencia artificial generativa: los sistemas necesitan grandes cantidades de información para entrenarse, pero no todos los datos disponibles en internet pueden utilizarse sin considerar los derechos de las personas a las que pertenecen.

Los estándares precisan que encontrar información personal en una fuente pública no constituye, por sí solo, una autorización para incorporarla al entrenamiento de un modelo. Las organizaciones deben contar con una base jurídica válida y considerar las expectativas razonables de las personas sobre el uso que se dará a sus datos.

La protección comprende todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde el diseño y la recopilación de información hasta el entrenamiento, las pruebas, la evaluación y las posteriores actualizaciones de los sistemas.

Las personas podrán cuestionar decisiones tomadas con IA

Otro de los puntos abordados es el uso de inteligencia artificial para elaborar perfiles y tomar decisiones que pueden afectar la vida de los ciudadanos.

Por ejemplo, una entidad financiera puede utilizar algoritmos para evaluar solicitudes de crédito, mientras que una empresa puede recurrir a estas herramientas durante sus procesos de selección laboral.

En estos casos, las organizaciones deben explicar para qué utilizan la inteligencia artificial, qué función cumple y qué consecuencias puede tener para las personas. No basta con incluir un aviso general que indique que se utiliza esta tecnología.

Los estándares también reconocen el derecho de las personas a cuestionar decisiones automatizadas y solicitar una intervención humana efectiva. Esto significa que un funcionario no puede limitarse a confirmar lo que recomienda un algoritmo: debe tener capacidad para revisar el caso y apartarse del resultado cuando corresponda.

La protección se extiende, además, a los datos que los sistemas deducen sobre los usuarios. Una inteligencia artificial puede inferir características relacionadas con la salud, las preferencias o la orientación sexual a partir de información aparentemente común. Cuando estas conclusiones revelan aspectos sensibles, deben recibir las garantías especiales previstas para esa categoría de datos.

El documento también considera incompatibles con la protección de datos los sistemas diseñados para manipular engañosamente a las personas, aprovechar sus condiciones de vulnerabilidad o establecer puntuaciones sociales discriminatorias.

¿Qué deben hacer las empresas y los ciudadanos?

Los estándares están dirigidos a autoridades de protección de datos, legisladores, empresas, administraciones públicas, desarrolladores y proveedores tecnológicos. No requieren una inscripción ni un trámite de aplicación para los ciudadanos.

Para las organizaciones, su publicación representa una referencia para revisar qué información recopilan, de dónde procede, con qué fundamento la utilizan y qué controles aplican durante el funcionamiento de sus herramientas de IA.

También deben considerar que contratar un sistema desarrollado por otra compañía no las libera de responsabilidad cuando determinan los fines y los medios esenciales del tratamiento de información personal.

En Colombia, estas orientaciones se relacionan con la Ley 1581 de 2012 y la Circular Externa 002 de 2024 de la SIC, que ya establecen instrucciones sobre el tratamiento de datos personales mediante inteligencia artificial.

Los ciudadanos, por su parte, pueden consultar las políticas de tratamiento de datos de las empresas, preguntar si su información se utiliza en sistemas de IA y ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión cuando corresponda.

Los nuevos estándares no crean un régimen jurídico independiente ni sustituyen las leyes nacionales. Su propósito es ofrecer criterios comunes para que las autoridades y las organizaciones de Iberoamérica apliquen las garantías de privacidad a tecnologías que cada vez intervienen más en decisiones cotidianas.