Amazon trae a Colombia Alexa para Compras, un asistente de inteligencia artificial que busca cambiar la manera en que las personas descubren productos y encuentran ofertas en internet. La herramienta permite realizar búsquedas mediante consultas en lenguaje natural, recibir recomendaciones personalizadas y explorar artículos según necesidades u ocasiones específicas. Con esta tecnología, encontrar un producto ya no depende exclusivamente de escribir su nombre en un buscador: también es posible describir lo que se necesita, utilizar imágenes o pedir sugerencias a un asistente digital.

En Colombia, esta transformación comienza a reflejarse en las expectativas de los compradores. Una encuesta de Harris X, encargada por Amazon y realizada a 1.012 personas que compraron en línea durante los tres meses anteriores, encontró que el 26 % espera utilizar búsquedas con inteligencia artificial o imágenes para identificar productos durante la temporada de fin de año de 2026. Otro 24 % contempla recurrir a un asistente de IA o chatbot para recibir ideas y comparar alternativas.

Aunque todavía no son las opciones más mencionadas, los resultados muestran que estas tecnologías empiezan a formar parte de la experiencia de compra que los consumidores esperan encontrar.

La herramienta que genera mayor interés son las recomendaciones personalizadas. El 42 % de los encuestados espera utilizarlas en las páginas o aplicaciones de los comercios. Esto significa que las plataformas tienen una oportunidad para adaptar los resultados a los intereses de cada comprador, en lugar de mostrar únicamente catálogos generales.

Black Friday: qué buscan los colombianos y cómo encontrar ofertas

La llegada del Black Friday también pone a prueba estas nuevas formas de buscar productos. Según la investigación, la ropa, los zapatos y los accesorios encabezan las preferencias de compra durante las temporadas de descuentos, con el 73 %. Les siguen la electrónica personal, que incluye celulares, tabletas y computadores, con el 50 %; los electrodomésticos, con el 41 %, y los artículos de belleza y cuidado personal, con el 34 %.

Para encontrar mejores precios, los compradores están combinando diferentes recursos. El 75 % afirma que compara precios entre distintas páginas web con mayor frecuencia que el año pasado y el 73 % dedica más tiempo a consultar reseñas y características antes de decidirse. Además, el 71 % planifica sus compras con anticipación.

Durante esta temporada, los consumidores pueden apoyarse en los buscadores de las tiendas, los filtros por precio y características, las recomendaciones personalizadas y las búsquedas por imagen para localizar productos. Los asistentes de inteligencia artificial también permiten describir lo que se necesita y solicitar sugerencias o comparaciones entre alternativas. Sin embargo, conviene comprobar las características, el precio final y las condiciones de cada oferta antes de comprar.

En el caso de Amazon, la temporada de Black Friday y Cyber Monday en Colombia se extenderá del 19 al 30 de noviembre. La plataforma tendrá promociones en moda, tecnología, belleza, hogar y entretenimiento, entre otras categorías.

De las redes sociales a los asistentes de inteligencia artificial

La manera de descubrir productos también está cambiando. El 34 % de los encuestados espera encontrar artículos en redes sociales para después buscarlos o considerar su compra, mientras que el 32 % contempla comprar desde su celular cuando está fuera de casa. A estas opciones se suman herramientas que permiten buscar sin conocer necesariamente el nombre o la referencia de lo que se necesita.

Una de ellas es Alexa para Compras de Amazon, que llega a Colombia con funciones de inteligencia artificial para ayudar a encontrar productos a partir de consultas en lenguaje natural. En lugar de revisar categorías una por una, los usuarios pueden describir lo que buscan o el tipo de actividad que están organizando. Por ejemplo, si preparan una fiesta, pueden solicitar ideas de decoración, iluminación, utensilios y artículos para recibir invitados. También pueden pedir recomendaciones, comparar productos, consultar precios anteriores y configurar alertas para conocer cuándo baja el precio de un artículo.

Este tipo de herramientas cambia la forma de interactuar con las tiendas digitales. La búsqueda deja de depender exclusivamente de palabras clave y permite plantear necesidades más amplias para recibir sugerencias relacionadas. Algo similar ocurre con las búsquedas por imagen, que permiten identificar un producto a partir de una fotografía, o con los chatbots, que responden preguntas y ayudan a comparar alternativas.

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El interés por estas tecnologías también varía según los hábitos de compra. Entre las personas que adquirieron productos recientemente en Amazon, el 31 % contempla utilizar asistentes de inteligencia artificial o chatbots, frente al 24 % del total de encuestados. Entre los miembros actuales de Prime, la cifra alcanza el 33 %. En cambio, entre quienes no compran en Amazon, baja al 16 %.

Sin embargo, la incorporación de estas herramientas no significa que los consumidores estén dejando de investigar antes de comprar. El 77 % afirma que ahora tiene mayor disposición a buscar productos durante las promociones, pero el 75 % también compara precios entre diferentes páginas con más frecuencia que el año pasado y el 73 % consulta más reseñas y características antes de tomar una decisión.

Los resultados corresponden a una encuesta realizada por Harris X, por encargo de Amazon, entre el 7 y el 19 de octubre de 2026. Participaron 1.012 compradores en línea en Colombia, quienes respondieron sobre sus hábitos y expectativas para Black Friday, Cyber Monday y la temporada de fin de año.

La tendencia apunta a una experiencia de comercio electrónico en la que las búsquedas tradicionales conviven con recomendaciones automatizadas, consultas a asistentes digitales y herramientas capaces de interpretar solicitudes más específicas. La IA comienza a intervenir desde el momento en que una persona decide qué necesita hasta que encuentra distintas opciones para comprarlo.