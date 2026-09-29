¿Comprar PC ahora o esperar? La RAM cuesta hasta 6 veces más

La memoria de algunos portátiles cuesta hoy casi seis veces más que hace un año. El aumento ya empezó a reflejarse en determinados computadores y las previsiones no apuntan a una normalización rápida. Para quien pensaba renovar su equipo, surge una pregunta inevitable. ¿Conviene comprar PC ahora o esperar a 2027?



El dato más reciente llega de XMG y Schenker. El fabricante asegura que algunos módulos DDR5 para portátiles cuestan casi seis veces más que en julio de 2025. No significa que toda la RAM haya subido en esa proporción, pero sí muestra hasta dónde ha llegado el encarecimiento de un componente esencial.

Algunos portátiles ya empezaron a subir de precio

XMG aumentó los precios de varios equipos el 18 de septiembre. Los ajustes van desde 100 hasta 300 euros, aproximadamente entre US$114 y US$341, según el modelo. Algunas líneas empresariales y de uso general quedaron por fuera.

La compañía comparó varios módulos DDR5 disponibles actualmente con sus precios de julio de 2025. DDR5 es una generación de memoria RAM presente en muchos computadores actuales. En los productos analizados, el valor resultó casi seis veces superior.

No se trata únicamente de un fabricante. TrendForce informó en septiembre que la disponibilidad de memoria continúa limitada y elevó sus previsiones de precios para los últimos meses de 2026.

A la RAM se suman otros componentes. XMG reporta mayores costos en unidades SSD, procesadores, tarjetas gráficas y otros elementos utilizados en sus portátiles. Los gastos de transporte también han aumentado. El precio final de un computador depende, por tanto, de varias piezas que están encareciéndose al mismo tiempo.

¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial?

Una parte importante de la respuesta está en los centros de datos. La infraestructura necesaria para desarrollar y ejecutar servicios de inteligencia artificial está elevando considerablemente la demanda de memoria, y los fabricantes están destinando más capacidad a atender ese mercado.

El efecto termina llegando al mercado de consumo. La capacidad de fabricación no puede ampliarse rápidamente y producir componentes especializados para servidores de IA resulta atractivo para la industria. Esto deja menos margen para otros productos que también necesitan memoria, entre ellos computadores y celulares.

IDC calcula que el precio promedio mundial de venta de los PC aumentará 18,3 % durante 2026 y no espera un alivio significativo de la escasez que afecta al mercado antes de finales de 2027.

Ese 18,3 % no debe interpretarse como un aumento automático para cada computador. Algunos modelos pueden subir, otros mantener su precio y muchos seguir recibiendo descuentos. Inventarios, promociones y decisiones de cada marca hacen que el impacto cambie entre equipos y mercados.

¿Comprar PC ahora o esperar a 2027?

La respuesta depende principalmente de cuándo se necesita el equipo. Si un computador ya presenta problemas, se requiere para estudiar o trabajar, o la renovación estaba prevista para los próximos meses, esperar únicamente porque 2027 podría traer precios más bajos supone confiar en un escenario que las previsiones actuales no garantizan.

Si el equipo disponible funciona bien y cumple con lo necesario, no hay motivo para precipitarse. El encarecimiento de la memoria por sí solo no justifica adelantar una compra que todavía no hace falta.

También importa cuánto tiempo se espera conservar el nuevo computador. Para navegación, documentos, videollamadas, estudio y aplicaciones habituales, 16 GB de RAM son actualmente un punto de partida razonable. Edición de video, diseño, programación, aplicaciones profesionales exigentes y determinados juegos pueden requerir 32 GB o más.

Antes de elegir, vale la pena comprobar si la memoria puede ampliarse. Algunos portátiles permiten agregar RAM posteriormente, mientras otros la llevan integrada y no admiten cambios. En estos últimos, ahorrar comprando poca memoria puede limitar la vida útil del equipo.

Qué revisar antes de aprovechar una oferta

El primer paso es comprobar si el descuento es real. Un portátil puede aparecer rebajado simplemente porque la tienda elevó previamente el precio de referencia. Consultar cuánto costaba semanas o meses atrás permite evaluar mejor la promoción.

La comparación también debe hacerse entre configuraciones equivalentes. Un equipo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento puede ser más barato que otro con 16 GB y 512 GB, pero la diferencia inicial pierde atractivo si posteriormente será necesario ampliar componentes o reemplazar el computador antes de tiempo.

El caso de XMG tampoco permite concluir que todos los PC subirán cientos de dólares ni que cualquier memoria DDR5 cuesta seis veces más. Lo importante es la señal. El encarecimiento de los componentes ya empezó a trasladarse a determinados portátiles y las previsiones actuales no apuntan a que el problema desaparezca pronto.

Para quien ya tenía previsto comprar PC ahora o durante los próximos meses, encontrar un equipo adecuado con suficiente memoria y un descuento comprobable puede justificar adelantar la decisión. Quien tiene un computador que todavía responde bien puede esperar. Lo que hoy resulta más difícil de asumir es que aplazar la compra hasta 2027 garantizará un PC más barato.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)