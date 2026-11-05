ASUS ProArt P16 con NVIDIA RTX Spark, primeras impresiones de un portátil que apuesta por la IA loca

Tuvimos durante varios días el ASUS ProArt P16, un portátil de 16 pulgadas que combina una pantalla OLED 4K, un diseño delgado y NVIDIA RTX Spark, una plataforma que permite ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el computador. Estas son nuestras primeras impresiones.
El panel táctil del ASUS ProArt P16 fue uno de los detalles que más nos gustaron durante los días que tuvimos el computador. Es bastante amplio y permite mover el cursor con comodidad, desplazarse por documentos y trabajar con varias ventanas abiertas sin depender constantemente de un mouse externo.
También nos gustó su acabado negro mate. La superficie es opaca, tiene una apariencia uniforme y evita los reflejos habituales de los computadores con acabados brillantes. Son detalles que se agradecen cuando se trabaja durante varias horas.
Pero este portátil tiene una característica que merece especial atención: incorpora NVIDIA RTX Spark, una plataforma diseñada para ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente y trabajar con aplicaciones profesionales exigentes.
Un diseño que aprovecha bien el espacio
El ProArt P16 tiene una pantalla de 16 pulgadas, pesa 1,77 kilogramos y su grosor comienza en 12,9 milímetros. Para un computador orientado a edición, diseño y desarrollo, mantiene unas dimensiones contenidas.
Su acabado Nano Black es uno de sus aciertos. ASUS utiliza un tratamiento que ayuda a reducir las marcas de los dedos, mientras que los bordes satinados y la bisagra discreta mantienen una apariencia limpia.
El teclado retroiluminado ofrece un recorrido de 1,7 milímetros. Debajo encontramos un panel táctil háptico de gran tamaño, especialmente práctico para desplazamientos largos y gestos de Windows.
En conectividad incorpora tres puertos USB4 tipo C, un USB-A, HDMI 2.1, conector de audio y lector de tarjetas SD Express 7.0, útil para transferir fotografías y videos desde cámaras.
Una pantalla OLED pensada para el trabajo creativo
La configuración superior del ProArt P16 incorpora una pantalla ASUS Lumina Pro OLED Tandem de 16 pulgadas, resolución 4K de 3.840 × 2.400 píxeles y relación de aspecto 16:10.
Este formato ofrece más espacio vertical para trabajar con documentos, fotografías y programas de edición.
ASUS anuncia una cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3, precisión Delta E inferior a 1 y frecuencia de actualización de 120 Hz.
También incorpora revestimiento antirreflectante y alcanza un brillo máximo HDR de hasta 1.600 nits en condiciones específicas.
Estas características tienen especial sentido para fotógrafos, diseñadores y editores que necesitan trabajar con imágenes detalladas y colores precisos.
NVIDIA RTX Spark, ¿qué cambia realmente?
Definitivamente, el ProArt P16 está dirigido a desarrolladores, diseñadores, editores de video y profesionales que utilizan inteligencia artificial en sus procesos de trabajo.
Su plataforma NVIDIA RTX Spark combina una CPU Grace de hasta 20 núcleos con una GPU Blackwell RTX de hasta 6.144 núcleos CUDA. También admite configuraciones de hasta 128 GB de memoria unificada.
Esta arquitectura permite que el procesador y la GPU compartan memoria, algo especialmente útil para ejecutar modelos de inteligencia artificial que necesitan manejar grandes cantidades de información.
NVIDIA anuncia hasta un petaflop de rendimiento de IA en precisión FP4, una cifra correspondiente a operaciones específicas de cálculo.
Pero ¿qué significa esto para quien utiliza el computador?
Un desarrollador puede ejecutar agentes de inteligencia artificial que le ayuden a escribir código, revisar errores o automatizar tareas. Un diseñador puede generar propuestas visuales y un editor puede aprovechar funciones de IA en aplicaciones compatibles.
En programas como Blender, la aceleración CUDA y OptiX permite optimizar determinados procesos de renderizado. La plataforma también está preparada para trabajar con proyectos de video de alta resolución y escenas tridimensionales complejas.
Otra de sus capacidades es ejecutar modelos de lenguaje localmente. NVIDIA señala que las configuraciones superiores pueden trabajar con modelos de hasta 120.000 millones de parámetros, dependiendo de la memoria disponible y de los requisitos del modelo.
Esto permite realizar determinadas tareas sin enviar constantemente información a servidores externos, una ventaja para quienes trabajan con archivos privados o proyectos confidenciales.
Además, utilizar modelos locales puede reducir la dependencia de suscripciones y servicios que cobran por cada consulta, aunque el procesamiento sigue consumiendo recursos del equipo.
MuseTree y StoryCube, la IA aplicada a tareas cotidianas
Durante nuestra revisión exploramos algunas de las aplicaciones que ASUS incorpora en el computador.
Una de ellas es MuseTree, una herramienta que permite generar imágenes mediante inteligencia artificial a partir de instrucciones escritas y referencias visuales.
Por ejemplo, un diseñador puede describir una escena, establecer un estilo y obtener distintas propuestas. También puede utilizarla para desarrollar bocetos, explorar composiciones o preparar referencias para proyectos.
MuseTree aprovecha modelos generativos de la familia FLUX y la aceleración de NVIDIA RTX Spark para realizar procesos de creación localmente.
Otra aplicación es StoryCube, diseñada para organizar fotografías y videos mediante inteligencia artificial. Permite clasificar archivos por personas y categorías, además de gestionar contenido multimedia de diferentes dispositivos.
Por su parte, ProArt Creator Hub reúne herramientas para administrar el rendimiento, ajustar perfiles de color y configurar distintas funciones del computador.
Batería, almacenamiento y otros detalles
La unidad que revisamos contaba con aproximadamente 1 TB de almacenamiento SSD. Windows mostraba 951 GB de capacidad utilizable, con 852 GB disponibles cuando consultamos esta información.
El portátil incorpora una batería de 99,9 Wh, conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y una cámara Full HD compatible con reconocimiento facial mediante Windows Hello.
También utiliza un sistema de refrigeración de doble ventilador, diseñado para administrar la temperatura durante diferentes cargas de trabajo.
Nuestras primeras impresiones del ASUS ProArt P16
El ASUS ProArt P16 nos dejó una impresión positiva, especialmente por su diseño. El acabado mate, el teclado y, sobre todo, el panel táctil amplio son características que aportan comodidad al trabajo diario.
La pantalla OLED también es uno de sus principales atractivos, especialmente para quienes necesitan trabajar con imágenes, video y herramientas de diseño.
Sin embargo, su mayor diferencia está en NVIDIA RTX Spark. La posibilidad de ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente amplía las opciones para profesionales que trabajan con creación de contenido, programación y automatización.
También nos parece acertado que ASUS incorpore aplicaciones como MuseTree y StoryCube, porque permiten aprovechar estas capacidades en tareas habituales.
No es un computador pensado exclusivamente para navegar, escribir documentos o realizar videollamadas. Su propuesta tiene mucho más sentido para quienes necesitan herramientas profesionales y trabajan con proyectos exigentes.
Después de estos primeros días, lo que más destacamos es la combinación de una construcción delgada, una pantalla de alta resolución y una plataforma preparada para ejecutar inteligencia artificial.
El ProArt P16 muestra hacia dónde están evolucionando los computadores para creadores. La potencia sigue siendo importante, pero ahora también cuenta la posibilidad de utilizar agentes y modelos de IA desde el propio equipo, sin depender permanentemente de la nube.