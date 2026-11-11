Huawei MateBook Fold S: así es el computador plegable con pantalla exterior

Huawei presentó el MateBook Fold S, un nuevo computador plegable que combina una pantalla flexible de 14,7 pulgadas con un panel exterior diseñado para consultar información sin necesidad de abrir el equipo. La propuesta de la compañía china consiste en reducir el tamaño de los computadores plegables y ofrecer una alternativa que pueda transportarse con mayor facilidad.

El dispositivo fue mostrado por Richard Yu, presidente de Huawei Consumer Business Group, quien publicó un video en el que se aprecia su diseño. Una de las particularidades de este modelo es que, cuando está cerrado, conserva una pantalla cuadrada en la parte exterior. Huawei la denomina Live Small Square Screen (Live 小方屏).

Esta característica lo diferencia de otros computadores plegables, que generalmente utilizan toda su superficie flexible como pantalla principal y requieren desplegarse para interactuar con el sistema. En el MateBook Fold S, el panel exterior busca ofrecer una experiencia de consulta más rápida, similar a la que brindan las pantallas secundarias de algunos celulares plegables.

El fabricante todavía no ha detallado todas las funciones que tendrá este componente, pero su incorporación abre la posibilidad de acceder a información y determinadas interacciones sin desplegar el computador. También integra un módulo visual en la parte posterior, aunque Huawei no ha publicado sus especificaciones.

Una pantalla plegable que cambia de tamaño

Al desplegarlo, el MateBook Fold S ofrece una superficie de visualización de 14,7 pulgadas. Su formato busca combinar un equipo compacto cuando permanece cerrado con un espacio de trabajo más amplio cuando se abre.

La propuesta recuerda a la evolución de los celulares plegables, que pasaron de ser dispositivos enfocados en reducir su tamaño a ofrecer pantallas grandes para trabajar, consumir contenido y ejecutar varias aplicaciones.

Huawei ya tiene experiencia en esta tecnología con el MateBook Fold Ultimate Design, un computador que incorpora un panel OLED flexible de doble capa de 18 pulgadas cuando está desplegado y de 13 pulgadas al cerrarse. Ese modelo utiliza vidrio ultradelgado UTG, una tecnología que permite proteger la superficie flexible sin perder su capacidad de plegado.

Sin embargo, la compañía todavía no ha confirmado si el MateBook Fold S utiliza exactamente la misma arquitectura de pantalla, el mismo sistema de bisagras o los mismos materiales. Por ahora, esos detalles permanecen pendientes de publicación.

El nuevo computador funcionará con HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei para sus equipos. La compañía busca integrar sus computadores con otros dispositivos de su ecosistema, aunque las especificaciones concretas de esta versión todavía no se conocen.

En cuanto al diseño, estará disponible en tres colores: azul (Cloud Sea Blue), blanco (Sky White) y negro (Phantom Night Black).

Huawei anunció que las reservas en China comenzarán el 14 de noviembre de 2026 a las 10:08 de la mañana. Todavía no ha comunicado el precio, el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento ni el peso del equipo.

El MateBook Fold S representa una nueva apuesta por los computadores plegables, pero su utilidad dependerá de aspectos que aún faltan por conocer, como la resistencia de la pantalla, la autonomía y las posibilidades reales del panel exterior. Su llegada también permitirá evaluar si este formato puede convertirse en una alternativa práctica para quienes necesitan un computador con pantalla grande sin cargar con un equipo tradicional.