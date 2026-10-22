Solo el 9% de las startups colombianas desarrolla IA física: estos empleos podría generar

El 62% de las startups colombianas espera que la inteligencia artificial física genere más empleos de los que sustituya, aunque apenas el 9% de estas empresas desarrolla actualmente esta tecnología. La diferencia entre las expectativas laborales y el nivel de desarrollo del sector revela una de las principales oportunidades para el mercado tecnológico del país, pero también un desafío: conseguir el talento técnico necesario para aprovecharla.

Los datos hacen parte del Global Startup Trends Report: AI Gets Physical, elaborado por Strand Partners y presentado por AWS Startups. El estudio encuestó a más de 4.000 startups tecnológicas de 20 países y encontró que el 15% de las empresas consultadas en el mundo ya trabaja en inteligencia artificial física, frente al 9% registrado en Colombia.

Esta tecnología combina modelos de IA con dispositivos capaces de interactuar con el entorno, como robots, drones, sensores y máquinas inteligentes. Sus aplicaciones incluyen desde el monitoreo de cultivos hasta la automatización de tareas industriales y el mantenimiento de equipos.

Aunque Colombia todavía está en una etapa temprana, sus empresas muestran un optimismo superior al promedio general de las startups encuestadas, entre las cuales el 58% espera que esta tecnología cree más puestos de trabajo de los que elimine.

“Los resultados muestran que las startups colombianas ven en la IA física una oportunidad de generar empleo y transformar sectores clave para el país; el desafío es que el talento y las empresas estén preparados para aprovecharla”, explicó Sally Buberman, líder de AWS Startups para América Latina.

Robótica y agricultura, entre las áreas que demandarán talento

La expectativa de nuevos puestos de trabajo viene acompañada de una dificultad para cubrirlos. A nivel global, el 70% de las startups que desarrollan IA física prevé que esta genere más empleos de los que sustituya. Además, el 86% espera aumentar su número de trabajadores durante los próximos dos años.

Las vacantes que proyectan abrir están relacionadas principalmente con la ingeniería de robótica y hardware, los técnicos de mantenimiento y reparación, los operadores de robots y los integradores de sistemas. Sin embargo, el 48% de las empresas consultadas tiene dificultades para encontrar ingenieros de robótica y mecatrónica, mientras que el 40% reporta problemas para contratar especialistas en electrónica y hardware.

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La agricultura es uno de los sectores en los que Colombia podría experimentar cambios importantes. El 37% de las startups nacionales identifica esta actividad entre las primeras que transformará la IA física, frente al 25% de las empresas a nivel global.

Ya existen aplicaciones comerciales como drones para monitorear cultivos y robots que controlan maleza. Sin embargo, entre las startups que trabajan en agricultura, solo el 49% puede acceder a los técnicos que necesita para instalar y mantener estos sistemas.

El reto consiste en preparar a los trabajadores para ocupar los nuevos cargos. El informe advierte que las personas desplazadas de labores manuales no necesariamente cuentan con las habilidades para pasar directamente a puestos de ingeniería o integración de sistemas. Por eso, el 45% de las startups que desarrolla IA física pide apoyo público para financiar formación técnica.

AWS busca ampliar la formación en inteligencia artificial

En Colombia, AWS impulsa su programa AWS Entrena LATAM, con el que busca capacitar a dos millones de personas adicionales en inteligencia artificial en América Latina hasta 2028. La meta asignada al país es de 500.000 personas, la más alta entre los mercados de la región incluidos en la iniciativa.

La necesidad de formación coincide con las proyecciones de IDC, que calcula que la brecha de profesionales tecnológicos capacitados en América Latina llegará a 2,5 millones en 2026.

A la falta de personal especializado se suma la lenta adopción empresarial. El 70% de las startups que desarrolla IA física señala que la demora de sus clientes para incorporar esta tecnología limita su crecimiento. Además, solo el 14% considera que la mayoría de las empresas de su país está preparada para adoptarla.

El estudio recomienda ampliar las demostraciones, los proyectos piloto y los espacios en los que las empresas puedan conocer aplicaciones concretas. Para Colombia, convertir las expectativas de empleo en oportunidades reales dependerá tanto de la adopción de estas herramientas como de la disponibilidad de trabajadores capacitados para desarrollarlas, instalarlas y mantenerlas.