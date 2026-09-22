Dos colombianos crean una IA que convierte cámaras de restaurantes en agentes de ventas

Las cámaras que ya están instaladas en restaurantes pueden tener una función adicional a la seguridad: ayudar a vender más y detectar posibles fraudes. Esa es la apuesta de Emilia AI, una startup fundada en 2024 por los colombianos Andrés Cajiao y Sebastian Rojo, que acaba de levantar US$1,5 millones en una ronda pre-seed liderada por Prosus Ventures.

Del total, US$1 millón fue aportado por Prosus Ventures y los US$500.000 restantes por un grupo de inversionistas ángeles del sector tecnológico. La compañía, con sede en Estados Unidos, escogió Brasil como su principal mercado y utilizará el nuevo capital para desarrollar su plataforma y ampliar allí sus operaciones antes de llegar a otros países de América Latina.

La propuesta de Emilia parte de algo que los restaurantes ya tienen: sus cámaras de seguridad. El software analiza las imágenes y las cruza con los datos del sistema de punto de venta para encontrar situaciones que pueden pasar inadvertidas durante una jornada normal.

Por ejemplo, una mesa puede terminar su comida sin que el mesero ofrezca un postre o una segunda bebida. También puede ocurrir que un producto salga de la cocina sin quedar registrado en caja. Emilia pretende identificar ambos tipos de situaciones mediante agentes de inteligencia artificial.

Dos agentes vigilan las ventas y posibles irregularidades

La plataforma cuenta con dos herramientas principales. Coach observa la operación del restaurante y detecta oportunidades de venta que el personal pudo haber dejado pasar. La idea es que esa información permita al equipo mejorar sus ventas durante el servicio.

Sentinel, por su parte, funciona como una capa de detección de fraude. Relaciona lo que muestran las cámaras con los registros del punto de venta para encontrar inconsistencias, como productos que salen de la cocina sin ser cobrados, movimientos no autorizados en determinadas áreas o diferencias en la caja.

La tecnología también permite reducir horas de grabaciones a un conjunto de incidentes que merecen ser revisados. En una prueba realizada con Jin Jin, franquicia de iFood, Sentinel condensó 12 horas de video en un grupo reducido de situaciones relevantes y permitió identificar fraudes que anteriormente podían pasar desapercibidos. La cadena está llevando la solución a más de 77 establecimientos.

Otro resultado llegó con Alife Nino, grupo brasileño que opera más de 100 establecimientos. Según los datos reportados por Emilia AI, el piloto produjo alrededor de US$300 adicionales de facturación mensual por mesa, frente a un costo de aproximadamente US$10 por mesa, lo que la compañía calcula como un retorno de 28 veces la inversión.

El sistema fue diseñado además con restricciones relacionadas con privacidad. La información disponible indica que no utiliza biometría, no graba conversaciones fuera del servicio y no almacena los videos fuera del establecimiento.

Para Prosus Ventures, la inversión amplía su interés por la tecnología aplicada al sector gastronómico más allá de los servicios de entrega. Matheus Campos, Head de América Latina de la firma, señaló que Emilia AI encaja con su interés en integrar inteligencia artificial al ecosistema de foodservice.

La startup apunta a un mercado brasileño marcado también por la alta rotación de personal. Según los datos presentados por Emilia, un restaurante típico del país renueva toda su plantilla cada 16 meses y registra una rotación superior al 70 % anual. Su apuesta consiste en utilizar la tecnología para ayudar a los equipos a detectar oportunidades de venta y mejorar sus ingresos.

Con la ronda recién cerrada, Emilia AI concentrará su siguiente etapa en crecer en Brasil y seguir desarrollando el software que convierte las cámaras existentes en una fuente de información para la operación diaria de los restaurantes.