Biz Fest 2026 lleva el emprendimiento a la reconstrucción de Colombia

El próximo 8 de septiembre, el Movistar Arena de Bogotá será escenario del Biz Fest 2026, que tendrá una edición especial enfocada en apoyar la reconstrucción del país tras la reciente emergencia nacional. Bajo el nombre “Biz Fest Solidario: La generación que reconstruye”, el encuentro espera reunir a 14.000 jóvenes alrededor del emprendimiento, el voluntariado y la donación.

Quienes quieran asistir podrán hacerlo a través de la Entrada Solidaria, que permitirá el acceso gratuito a jóvenes y docentes que lleven un alimento no perecedero o ropa en buen estado. Así, el recinto se convertirá en un punto de acopio masivo y lo recolectado será entregado en las zonas afectadas por el terremoto.

Qué cambia en el Biz Fest 2026

Desde 2019, el Biz Fest ha convocado a más de 210.000 asistentes y ha entregado cerca de 100.000 oportunidades de formación, becas e intercambios para jóvenes. Organizado por las hermanas Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino, el festival ha vinculado en sus nueve ediciones anteriores a más de 100 marcas aliadas y a figuras como Mariana Pajón, Fonseca, Luisa Fernanda W o Catherine Ibargüen como speakers. En el sitio web del festival se puede consultar más información sobre el encuentro.

Lo distinto esta vez es el enfoque. En lugar de concentrarse únicamente en sus componentes habituales de emprendimiento y desarrollo personal, la cita redirige parte de su estructura hacia la respuesta a la emergencia que atraviesa Colombia. Esto incluye desde el concurso de Capital Semilla hasta las actividades de voluntariado y recolección de donaciones.

Una plataforma para convertir horas de voluntariado en ayuda real

La Donatón de Voluntariado será una de las principales iniciativas de esta edición. Cada asistente podrá comprometer horas de su tiempo para apoyar procesos de reconstrucción. Una plataforma conectará a los participantes con oportunidades según su ciudad, sus habilidades y sus intereses, y permitirá que los colegios se organicen como colectivos para desarrollar proyectos con comunidades afectadas.

El sistema seguirá activo después del evento para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. La meta trazada por los organizadores es que los 14.000 asistentes acumulen, en conjunto, 50.000 horas de voluntariado.

“Buscamos demostrar la capacidad de movilización de una generación que, además de expresar solidaridad en redes sociales, quiere vincularse directamente con iniciativas de apoyo y recuperación de nuestro país”, explica Karen Carvajalino, cofundadora del festival.

Capital semilla para iniciativas que contribuyan a la reconstrucción

El concurso de Capital Semilla también tendrá cambios. En ediciones anteriores, el festival ha entregado más de $200 millones en este tipo de apoyo. Esta vez otorgará $5 millones a una iniciativa que contribuya a la reconstrucción nacional, ya sea mediante la reactivación económica, el acompañamiento a comunidades afectadas o la generación de soluciones para quienes perdieron sus medios de vida o requieren nuevas oportunidades.

En paralelo, el reconocimiento al Docente Innovador entregará $10 millones a un educador por un proyecto orientado a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La programación también incluirá un Pabellón de la Reconstrucción, un espacio que reunirá a organizaciones y comunidades que requieren apoyo. Allí, los jóvenes podrán conocer oportunidades de voluntariado según el tipo de ayuda necesaria y las regiones de Colombia donde se desarrollan. Los menores de edad podrán participar en actividades solidarias sin desplazarse a las zonas afectadas ni exponerse a riesgos físicos, mientras que los mayores de edad contarán con un punto de donación de sangre.

Marcas y creadores se suman al Biz Fest Solidario

Compensar, McDonald’s, Coca-Cola, Bancolombia, UNIMINUTO, L’Oréal, Porvenir y Frisby figuran entre las empresas que respaldan la iniciativa. A ellas se suman creadores y artistas como Juanda M, Julián Pinilla, Juan Manuel Restrepo, Zion Hwang y Alzate. Según los organizadores, las voces y creadores vinculados a la movilización suman más de 900 millones de seguidores.

Sofía Duque, CEO de Renesme; Mauricio Hoyos, conocido por su paso por Shark Tank, y Jonas Gómez, director de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina, también harán parte de la jornada.

Con esta edición, el Biz Fest Solidario busca que la movilización juvenil se traduzca en resultados concretos, desde horas de voluntariado y donaciones hasta recursos destinados a apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia nacional.

Imagen: Biz Fest