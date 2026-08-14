Gofest 2026 reunirá startups, inversionistas y líderes tecnológicos en Bogotá

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Gofest, el festival de emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se realizará del 26 al 29 de agosto. El encuentro reunirá a emprendedores, startups, inversionistas, corporativos y otros actores del ecosistema alrededor de tecnología, inteligencia artificial, ciencia, creatividad e innovación.

La programación de 2026 estará distribuida en cinco pisos, con espacios pensados para diferentes etapas del desarrollo empresarial. La propuesta comienza en la ideación y creación de proyectos y avanza hacia la transformación y el crecimiento de empresas.

El quinto piso estará dedicado al crecimiento y concentrará el escenario principal GOBIG, GOMATCH, un espacio de matchmaking 1:1, el escenario 2600 Campus Ciencia, Tecnología e Innovación, además de zonas de networking y coworking.

En el cuarto piso funcionará Venture Valley, una muestra de startups dirigida a compañías en etapas Seed, Series A y B. El tercer nivel estará dedicado a la creación, con Future Giants para emprendimientos early stage, Bootcamp 3DE, Femtech Innovation Summit, Hackaton House, Go AI Workshops y Go Scale Workshop.

El segundo piso estará orientado a la ideación y contará con Emerging Tech, Endeavor Day, Genera Summit, Platzi Conf y LatAm AI Champions. En el primer nivel estarán la zona de bienvenida y registro, Welcome Stage, Creative Market y restaurantes.

IA, startups e inversión tendrán espacios propios

La agenda contempla conversaciones sobre inteligencia artificial, fintech, bioeconomía, innovación corporativa y crecimiento empresarial. Entre los invitados anunciados aparecen Jack Mardack, cofundador de Oyster; Fabrice Serfati, managing director de IGNIA Partners; Ana Peña, Americas Communications Director de Intel; Cristian Tala, fundador y CEO de Ecosistema Startup y Comunidad CAR; José Vélez, fundador y CEO de Bold; Alexander Melikian, CFO de Jeeves, y John Peter Lewis, Chief Commercial Officer de SXSW.

En el escenario GOBIG están programados espacios sobre emprendimiento, inteligencia artificial, regulación fintech y bioeconomía. También habrá conversaciones sobre empresas latinoamericanas que están desarrollando productos y compañías alrededor de la IA.

Uno de los espacios destacados será Hackaton House. Durante los tres días tendrá una hackatón diferente, con retos propios, nuevos equipos y una demostración final ante un jurado. Build with AI, por su parte, ofrecerá un espacio de inmersión tecnológica alrededor de herramientas, desarrollo de productos y casos de uso de inteligencia artificial.

La agenda también incorpora eventos organizados junto con diferentes comunidades y organizaciones. El 26 de agosto están programados Genera Summit, Scaleup Summit y Femtech Innovation Summit. El 27 tendrán lugar Endeavor Day y LatAm AI Champions, mientras que PlatziConf llegará al festival el 29 de agosto.

¿Cómo registrarse a Gofest 2026?

Las personas interesadas en asistir pueden realizar el registro en línea y completar sus datos para personalizar su experiencia durante el festival. El formulario solicita información como nombres, apellidos, tipo y número de documento, celular, correo electrónico, fecha de nacimiento, país y ciudad de residencia.

También se pueden ingresar datos relacionados con la organización, empresa, startup o institución a la que pertenece cada participante, además de su cargo o rol. Uno de los campos permite definir el perfil principal dentro de Gofest, con opciones para público general, personas que están emprendiendo, startups, micro o pequeñas empresas, medianas o grandes empresas, integrantes del ecosistema emprendedor e inversionistas.

La edición anterior registró 33.888 asistentes, más de 800 mentorías y más de 700 citas entre corporativos e inversionistas. Para 2026, la organización anunció que continuará incorporando actividades y espacios relacionados con emprendimiento, tecnología e innovación.

El registro y las opciones de participación están disponibles para quienes quieran asistir al festival como público general, emprendedores, startups, inversionistas, corporativos o integrantes del ecosistema.