IA procesa 2.000 pólizas y libera 760 horas de trabajo al mes

Una revisión que podía tomar 23 minutos por póliza ahora puede resolverse en cuestión de minutos gracias a un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Seguro Canguro. La herramienta revisa los documentos antes de que lleguen al cliente, compara la información con la solicitud original y frena el proceso cuando detecta inconsistencias.

El cambio ya tiene cifras; durante julio de 2026, la tecnología procesó 2.000 pólizas y permitió liberar más de 760 horas de trabajo manual al mes, una capacidad equivalente a la labor de cinco personas dedicadas exclusivamente a esta actividad.

La tarea puede parecer sencilla, pero tiene varias verificaciones. Antes de enviar una póliza, los colaboradores debían comprobar que datos como la placa, el valor asegurado, las coberturas, las vigencias y la información del tomador coincidieran con lo solicitado.

Ahora, un modelo de inteligencia artificial con capacidad para analizar documentos realiza esa comparación. Cuando encuentra una diferencia relevante, el flujo se detiene para que la inconsistencia sea corregida con la aseguradora. Si todo coincide, el sistema continúa con el registro de la venta, la activación del plan de pagos y el envío de la póliza por WhatsApp y correo electrónico.

¿Por qué las pólizas representan un reto para la IA?

Uno de los problemas que tuvo que resolver la compañía fue la cantidad de formatos existentes. Según Seguro Canguro, un intermediario que trabaja con las aseguradoras colombianas puede encontrarse con cerca de 100 formatos diferentes de pólizas en el segmento de vehículos, debido a las distintas compañías, productos, versiones y tipos de automóviles.

Por esa razón, la empresa decidió utilizar modelos de lenguaje con capacidad de visión, en lugar de depender únicamente de sistemas tradicionales de reconocimiento óptico de caracteres. La tecnología puede interpretar la estructura y el contenido de los documentos para realizar la comparación con la información de origen.

El desarrollo fue realizado internamente por cinco ingenieros durante aproximadamente dos meses y utiliza servicios de nube empresarial de AWS. Antes de asumir la revisión de forma completa, el sistema pasó varios meses funcionando en paralelo con una validación manual para comprobar sus resultados.

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La automatización también modificó el trabajo del equipo. Seguro Canguro asegura que las personas que realizaban estas labores no fueron desvinculadas y pasaron a funciones relacionadas con asesoría y servicio al cliente.

“Lo que buscamos en Seguro Canguro es más tiempo ayudando a nuestros clientes, entendiéndolos y escuchándolos. Y menos tiempo tramitando lo que la digitalización puede tramitar”, afirmó Martín Alvemo, CEO de la compañía.

El sistema comenzó además a utilizarse para revisar modificaciones de pólizas. En estos casos, un cambio solicitado puede producir ajustes adicionales en el documento y requiere una nueva comprobación antes de entregarlo.

Fundada en Bogotá en 2015 con capital sueco, Seguro Canguro nació con el objetivo de digitalizar la compra de seguros. La compañía afirma haber asegurado más de 100.000 vehículos y operar mediante canales digitales en todo el territorio nacional.

Para la empresa, la experiencia con las pólizas muestra una aplicación concreta de la IA dentro de una operación cotidiana. La tecnología trabaja detrás del proceso, mientras los colaboradores concentran más tiempo en la atención directa de los clientes.