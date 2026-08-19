¿Qué pasa con la plata de la administración? La tecnología empieza a cambiar cómo se manejan las copropiedades

Para un residente, pagar la cuota de administración suele ser un trámite mensual. Para quienes manejan una copropiedad, detrás de ese pago hay conciliaciones bancarias, proveedores, presupuestos, cartera, fondos, comprobantes y una larga lista de registros que deben coincidir.

El problema aparece cuando esa información queda repartida entre archivos, correos electrónicos y documentos que no siempre se actualizan al mismo tiempo. En esos casos, conocer cómo están realmente las cuentas puede depender de esperar al cierre del mes o de reconstruir datos de diferentes lugares.

La tecnología está modificando esa dinámica al conectar en una misma plataforma los procesos administrativos, contables y financieros. Para el usuario final, esto puede significar algo más sencillo: consultar con mayor facilidad sus pagos, revisar el estado de cuenta o conocer el origen de un cobro sin depender exclusivamente de una llamada o de una revisión manual.

El cambio también tiene impacto en la vigilancia de los recursos comunes. Cuando los gastos, movimientos de fondos, proveedores y comprobantes quedan registrados con un historial, resulta más fácil hacer seguimiento y preparar la información que necesitan los consejos de administración, revisores fiscales y asambleas.

Una de las dificultades que intenta resolver esta integración es precisamente la fragmentación de los datos. “En muchas copropiedades el problema no es que falte información, sino que está fragmentada”, explica Daniel Laverde, vocero de Properix. El ejecutivo señala que administrador, contador y consejo pueden terminar trabajando con registros diferentes, por lo que disponer de una misma base permite concentrar la discusión en las decisiones y no en determinar cuál cifra es la correcta.

Menos espera para conocer las cuentas de la copropiedad

Con información integrada, los administradores pueden consultar durante el mes la ejecución del presupuesto, el estado de los fondos y el comportamiento de la cartera. Esto permite detectar antes gastos que se desvían de lo previsto, pagos pendientes o necesidades de flujo de caja.

La automatización alcanza tareas como la liquidación de cuotas, la conciliación de recaudos y la emisión de comprobantes. El trabajo humano sigue siendo necesario, pero se reduce la digitación repetida y se libera tiempo para analizar la información, planear y rendir cuentas.

Properix, plataforma colombiana especializada en gestión de propiedad horizontal, ha desarrollado herramientas para procesos como la liquidación de cuotas, la generación de reportes durante el período, el seguimiento de comprobantes de fondos, la actualización de proveedores y la gestión documental. La idea es que el recaudo pueda alimentar la contabilidad y que los pagos queden relacionados con sus respectivos soportes.

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Para una copropiedad, adoptar este tipo de tecnología también exige ordenar primero sus propios procesos. La plataforma no sustituye la necesidad de definir quién registra, quién revisa, quién aprueba y quién puede consultar determinada información. También deben considerarse los permisos de acceso, la conservación de soportes y la posibilidad de exportar reportes.

El siguiente cambio puede estar en utilizar los datos acumulados para anticipar problemas. Con información histórica organizada, las copropiedades podrían identificar señales relacionadas con el aumento de la cartera, desviaciones presupuestales, vencimientos de contratos o necesidades futuras de caja.

Para los residentes, la apuesta termina siendo más práctica que tecnológica: tener información sobre los recursos comunes que pueda consultarse, entenderse y verificarse cuando sea necesario.