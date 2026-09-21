US$12 millones para Primero: la startup con un cofundador colombiano que quiere integrar la IA en grandes empresas

Las grandes empresas pueden tener cientos de sistemas para manejar sus operaciones y, aun así, tener dificultades para hacer que esos sistemas compartan información. Ese es el problema que una startup fundada por tres latinoamericanos, entre ellos el colombiano Santiago Buenahora, quiere atacar con inteligencia artificial.

Primero, compañía con sede en México, anunció una ronda semilla de US$12 millones coliderada por Kaszek y General Catalyst. En la operación también participaron Definition, Conviction y 8VC, además de inversionistas vinculados a compañías como FEMSA, Bimbo, Aeroméxico y Kimberly-Clark de México. El anuncio se hizo el 25 de agosto de 2026, junto con el lanzamiento público de la startup.

El dinero será utilizado para ampliar el equipo, desarrollar su plataforma y aumentar las implementaciones de inteligencia artificial en grandes compañías de América Latina. Primero ya tiene operaciones en Colombia y oficinas en Bogotá, además de Ciudad de México y Madrid. Entre las empresas que ha mencionado como clientes están Terpel, Smart Fit, Verde Valle y Kimberly-Clark de México, así como la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciudad de México.

La apuesta parte de una dificultad que no desaparece por instalar un nuevo modelo de IA. Las compañías suelen acumular ERP, CRM, sistemas financieros, bases de datos, hojas de cálculo y otras herramientas que fueron incorporadas para resolver necesidades específicas. El resultado puede ser una operación donde la información existe, pero está repartida.

Un estudio de Salesforce y MuleSoft publicado en 2026 muestra la dimensión del problema: las organizaciones encuestadas administran en promedio 957 aplicaciones y apenas 27 % está integrado. La investigación consultó a 1.050 líderes de tecnología de empresas con al menos 1.000 empleados en nueve mercados y fue realizada entre octubre y noviembre de 2025.

Primia quiere conectar lo que las empresas ya tienen

Primero construyó Primia para trabajar sobre esa infraestructura existente, en lugar de plantear que las compañías tengan que reemplazarla. La plataforma conecta sistemas, registros, hojas de cálculo y APIs internas y crea una capa semántica común para organizar la información y el contexto de cada negocio.

Sobre esa capa pueden desplegarse agentes de IA capaces de intervenir en procesos empresariales. La compañía plantea que estos agentes pueden detectar información, tomar decisiones y ejecutar acciones, pero bajo mecanismos de control. Su plataforma permite conservar las entradas de cada ejecución, las aprobaciones y quién autorizó una acción. También ofrece trazabilidad de las interacciones con los modelos y controles de acceso.

Uno de los ejemplos divulgados por Primero corresponde a una empresa del sector de la construcción, donde Primia automatizó 85 % de un proceso de revisión que antes se hacía manualmente. El 15 % restante continuó bajo supervisión humana. En otro caso, la startup afirma que su tecnología permitió detectar más de US$10 millones en deducciones incorrectas dentro de una compañía de bienes de consumo.

La compañía fue fundada por José Murillo, Andrés Rosales y Santiago Buenahora. El colombiano ocupa el cargo de CTO y, según la información publicada por Primero, estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Pensilvania y trabajó anteriormente en Robinhood y Microsoft. Murillo pasó por Harvard, Meta y Goldman Sachs, mientras Rosales tiene formación en Física y Matemáticas en Harvard y experiencia en 8VC.

Ahora, con el nuevo capital, Primero pretende llevar esta infraestructura a más empresas de la región. Su propuesta está dirigida especialmente a organizaciones con operaciones complejas en sectores como servicios financieros, seguros, manufactura, retail y bienes de consumo, donde buena parte del reto consiste en conseguir que la IA pueda actuar sobre los datos y procesos que las compañías ya utilizan.