¿Cuánto debería cobrar un hotel por una habitación? Esta plataforma colombiana usa IA para calcularlo

Una habitación puede quedarse vacía porque su precio es demasiado alto, pero también porque el hotel no supo aprovechar un día de alta demanda. Encontrar ese equilibrio es uno de los retos del negocio hotelero y el problema que D’Groupe quiere resolver con Revman, una plataforma colombiana que utiliza inteligencia artificial para ayudar a los establecimientos a definir sus tarifas y vender mejor sus habitaciones.

La herramienta analiza información sobre el destino, las reservas, los precios de otros hoteles y los eventos que pueden atraer visitantes. Con esos datos, recomienda cuándo ajustar las tarifas, cuántas habitaciones mantener disponibles para la venta y qué canales comerciales pueden generar mejores resultados.

La propuesta llega después de un año difícil para los ingresos del sector. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los ingresos reales de los hoteles en Colombia cayeron un 2,9 % en 2025 frente a 2024. Al mismo tiempo, el país recibió 4.677.267 visitantes extranjeros no residentes durante el año pasado, un crecimiento del 3,8 %, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El aumento de visitantes, por sí solo, no garantiza mejores resultados para cada establecimiento. Los hoteles también deben calcular cuánto cobrar, anticipar los periodos de mayor movimiento y evitar que las habitaciones queden sin vender cuando existe demanda.

¿Qué analiza la plataforma antes de recomendar una tarifa?

Revman estudia variables que van más allá de las reservas anteriores de un hotel. Entre ellas están las búsquedas de viajes hacia una ciudad, la disponibilidad de conexiones aéreas, los congresos, las ferias, los festivos y los precios de los establecimientos competidores.

También revisa cuántas reservas se concretan a través de los distintos canales de venta y cuáles se quedan en el camino. Esa información permite identificar cambios en el comportamiento de los viajeros y ajustar las decisiones comerciales.

La plataforma se conecta con el sistema informático que utiliza cada hotel para administrar sus reservas y actualiza sus cálculos a medida que recibe nueva información. Sin embargo, las decisiones no quedan exclusivamente en manos de un algoritmo. Un equipo de analistas revisa las recomendaciones, sigue los resultados de cada propiedad y se encarga de ejecutar los ajustes.

La compañía ya opera con este servicio en Medellín, San Andrés, Guatapé y Santa Marta. Su primer campo de prueba fue el Hotel Park 10, en Medellín, propiedad de D’Groupe. Después de dos años de uso de la herramienta, el establecimiento alcanzó una ocupación promedio superior al 90 %, según cifras de la empresa.

Juan Ayala, director comercial de D’Groupe, señaló que Medellín ha registrado caídas de entre el 25 % y el 30 % en la ocupación durante los últimos meses. La empresa plantea que una gestión más precisa de las tarifas puede ayudar a los hoteles a responder a esas variaciones.

¿Cuánto cuesta y quién puede contratarla?

Revman está dirigido a establecimientos hoteleros que necesitan apoyo especializado para administrar sus ingresos, sin tener que conformar un equipo interno dedicado exclusivamente a esa tarea.

El cobro es mensual y depende del número de habitaciones de cada propiedad. El servicio no exige una cláusula de permanencia e incluye seguimiento diario, reuniones semanales y reportes mensuales para los responsables del hotel.

D’Groupe no ha detallado públicamente una tarifa estándar ni un procedimiento abierto de inscripción. Por eso, los establecimientos interesados deben consultar directamente con la compañía las condiciones de contratación y los requisitos técnicos para integrar la plataforma con sus sistemas.

La meta de la empresa es cerrar 2026 con acuerdos con más de 20 hoteles en Colombia. El crecimiento dependerá de incorporar nuevas propiedades y adaptar las recomendaciones a las condiciones particulares de cada destino.