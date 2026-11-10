Vivo X500 Ultra tendría dos cámaras con sensor Sony LOFIC

El próximo celular de gama alta de Vivo podría tener una novedad en su sistema fotográfico. Una filtración apunta a que las cámaras principal y ultra gran angular compartirían un sensor Sony con tecnología LOFIC, diseñada para registrar escenas con grandes diferencias de iluminación.

Digital Chat Station describió en Weibo un dispositivo que no identificó por su nombre, pero que se relaciona con el Vivo X500 Ultra. Incorporaría dos Sony LYTIA L910 de 50 megapíxeles y 1/1,28 pulgadas. Esta última cifra indica el formato del sensor.

Una tercera cámara se encargaría del zoom mediante un teleobjetivo periscópico, cuyo diseño aprovecha el espacio interno del celular para ampliar el recorrido de la luz. El informante no precisó qué sensor llevaría. Informaciones anteriores señalaban que Vivo evaluaba alternativas de 200 megapíxeles para esa función.

LOFIC permitiría conservar detalles en zonas iluminadas

Sony presentó en junio de 2026 el LYTIA L910 como el primero de su familia con tecnología LOFIC. Este mecanismo aumenta la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar cada píxel antes de saturarse. Según el fabricante, ayuda a evitar la pérdida de información en las partes brillantes de una fotografía.

El sensor alcanza hasta 100 decibelios de rango dinámico mediante una sola exposición. Este concepto describe la diferencia entre los niveles de luz más claros y oscuros que pueden registrarse.

Cada píxel, la unidad que recibe la luz, mide 1,22 micrómetros. Sony también señala una reducción aproximada del 30 % en el ruido de las zonas oscuras frente al LYTIA 828. Estos datos corresponden al componente y no a resultados obtenidos con el futuro celular.

Dos sensores iguales representarían un cambio frente al Vivo X300 Ultra. La ficha oficial de su antecesor identifica una cámara principal Sony LYTIA 901 de 200 megapíxeles y un ultra gran angular LYTIA 818 de 50 MP, además de un teleobjetivo de 200 MP.

La posible llegada del X500 Ultra a China se sitúa entre marzo y abril de 2027, según las filtraciones. Vivo no ha confirmado ese calendario ni las especificaciones fotográficas atribuidas a su siguiente modelo Ultra.

Imagen: Vivo / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).