La próxima generación de celulares de gama alta de HONOR podría reducir la diferencia de resolución entre sus cámaras traseras. Una nueva filtración apunta a un cambio importante en el ultra gran angular, encargado de capturar escenas amplias como paisajes, interiores y fotografías de grupo.

Según la información adelantada por Digital Chat Station, el fabricante chino estaría evaluando una configuración con tres sensores de 200 megapíxeles (MP). Aunque no se menciona el nombre del dispositivo, el HONOR Magic10 Pro Max figura como posible candidato.

Actualmente, el HONOR Magic9 Pro Max incorpora una cámara principal y un teleobjetivo de 200 MP, mientras que el ultra gran angular se queda en 50 MP. La propuesta supondría cuadruplicar la resolución de este último componente e incrementar considerablemente su tamaño.

Qué aportaría un ultra gran angular de 200 MP

El nuevo sensor tendría un formato de 1/1,5 pulgadas, frente al de 1/2,88 pulgadas de su antecesor. Una mayor superficie de captación puede favorecer la entrada de luz, un aspecto relevante al fotografiar espacios con poca iluminación.

El incremento de resolución permitiría disponer de más información para realizar recortes durante la edición, siempre que la óptica y el procesamiento sean capaces de conservar ese nivel de detalle. La cantidad de megapíxeles, por sí sola, no garantiza mejores resultados.

El sistema que estaría evaluando HONOR tiene un precedente comercial en el OPPO Find X10 Pro Max, que reúne tres cámaras traseras de 200 MP. Por tanto, la novedad estaría en la evolución fotográfica de la familia Magic y no en una configuración inédita en el mercado.

La generación actual de HONOR inició su expansión internacional el 24 de noviembre en Malasia, con una propuesta centrada en la fotografía y la producción de video mediante su colaboración con ARRI, fabricante alemán de equipos cinematográficos.

Por el momento, la información divulgada no permite determinar si esa colaboración continuará en el HONOR Magic10 Pro Max ni qué capacidades de grabación acompañarían al nuevo ultra gran angular. Tampoco existe una fecha de presentación confirmada.

Imagen: Honor