Una llamada de un supuesto funcionario, un mensaje que pide confirmar datos bancarios o una persona que se hace pasar por un familiar pueden terminar en una estafa. Para quienes no están familiarizados con las nuevas modalidades de fraude digital, identificar estas situaciones no siempre es sencillo. Sharp quiere abordar parte de este problema desde el propio celular con el Simple Smartphone 8, un dispositivo diseñado para adultos mayores que incorpora inteligencia artificial para advertir sobre posibles llamadas engañosas.

La propuesta de la compañía japonesa va más allá de ofrecer una interfaz con letras grandes. El equipo incorpora herramientas que intervienen antes y durante una llamada, con el propósito de darle al usuario más información antes de responder y ayudarlo a reconocer conversaciones sospechosas.

Una de sus funciones permite que, cuando ingresa una llamada de un número que no está guardado en los contactos o que aparece como privado, el teléfono reproduzca un mensaje automático para preguntar quién llama y cuál es el motivo de la comunicación. La respuesta queda grabada y se convierte en texto, de modo que el propietario puede leerla antes de decidir si contesta.

Si la persona acepta la llamada, otra herramienta basada en inteligencia artificial analiza la conversación. Cuando detecta expresiones o patrones que podrían estar relacionados con una estafa, el equipo emite una alerta mediante sonidos, vibraciones y mensajes en pantalla. El usuario también puede activar una función para finalizar la comunicación con una respuesta automática.

Estas herramientas requieren configuración previa y no garantizan que todos los intentos de fraude sean identificados. Sin embargo, trasladan parte de la prevención al dispositivo, en lugar de dejar toda la responsabilidad en la capacidad del usuario para reconocer una llamada engañosa.

Un celular que intenta simplificar las tareas cotidianas

La seguridad es una parte de la propuesta, pero Sharp también modificó la forma de utilizar el teléfono. El Simple Smartphone 8 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas con iconos y letras grandes. Debajo incorpora tres botones físicos para acceder a las llamadas, regresar al inicio y abrir el correo electrónico. Los controles de llamadas y mensajes se iluminan cuando reciben una notificación.

En uno de los laterales hay un botón configurable que permite abrir rápidamente una aplicación. También incorpora una herramienta para evitar instalaciones accidentales de aplicaciones, una medida que puede ayudar a reducir la descarga de programas no deseados.

El equipo tiene una cámara principal de 50,3 megapíxeles y un modo para fotografiar documentos. Mediante inteligencia artificial puede corregir sombras y distorsiones al capturar recibos, formularios o menús. Su batería es de 4.500 mAh y funciona con Android 16. También cuenta con conectividad 5G, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.

En resistencia, dispone de certificaciones IPX5, IPX8 e IPX9 contra el agua, IP6X contra el polvo y pruebas de resistencia a caídas bajo el estándar MIL-STD-810H.

Sharp anunció que el Simple Smartphone 8 llegará al mercado japonés el 4 de diciembre de 2026, mediante la operadora SoftBank. Estará disponible en colores dorado champaña, azul y rojo. La compañía no ha confirmado su distribución en Colombia ni en otros mercados.

El lanzamiento plantea una discusión sobre el diseño de los celulares para una población que también necesita comunicarse, utilizar aplicaciones y acceder a servicios digitales, pero que puede requerir herramientas distintas para hacerlo con mayor facilidad y seguridad.