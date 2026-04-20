La compañía Huawei presentó su nueva serie Pura 90 con dos modelos dirigidos a la gama alta: el HUAWEI Pura 90 Pro y el HUAWEI Pura 90 Pro Max. La apuesta combina fotografía avanzada impulsada por inteligencia artificial, mejoras en rendimiento y un diseño que busca diferenciarse a través del color y los materiales.

Ambos dispositivos comparten una base tecnológica similar. Integran el procesador Kirin 9030S, el sistema operativo HarmonyOS 6.1 y una batería de 6000 mAh. También coinciden en el uso del sistema de fotografía XMAGE, que incorpora funciones de asistencia con IA para mejorar encuadre, pose y edición de imágenes sin necesidad de aplicaciones externas.

En el caso del Pura 90 Pro, el enfoque está en ofrecer una experiencia fotográfica versátil. Incluye una cámara principal de 50 MP con apertura variable, un ultra gran angular de 12,5 MP y un teleobjetivo macro de 50 MP capaz de enfocar a tan solo 5 centímetros. A esto se suma el sistema de color Red Maple de segunda generación, diseñado para capturar tonos más naturales y consistentes.

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El equipo también integra herramientas como composición asistida, recomendaciones de pose y efectos visuales automáticos. Estas funciones están pensadas para usuarios que buscan resultados llamativos sin conocimientos técnicos avanzados.

En términos de hardware, el dispositivo cuenta con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, almacenamiento de hasta 1 TB y carga rápida de 66 W por cable y 50 W inalámbrica.

Fotografía, potencia y diseño: las diferencias clave

El salto más importante se encuentra en el HUAWEI Pura 90 Pro Max. Este modelo incorpora un teleobjetivo de 200 MP con sensor de gran tamaño, orientado a capturar detalles incluso a largas distancias. La cámara también mejora el rendimiento en condiciones de baja luz y alto contraste, con un rango dinámico más amplio.

La pantalla crece hasta las 6,9 pulgadas y mantiene la tecnología OLED LTPO, mientras que el sistema de protección incluye cristal Kunlun con propiedades antirreflectantes y mayor resistencia a caídas y rayones.

Otra diferencia relevante está en la carga. El Pro Max alcanza los 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica, lo que reduce significativamente los tiempos de recarga frente al modelo Pro. Además, añade compatibilidad con eSIM, una característica que no está presente en el Pura 90 Pro.

Ambos equipos incluyen conectividad avanzada, resistencia al agua y polvo con certificaciones IP68/IP69 y funciones de seguridad como protección antifraude y uso compartido cifrado de información.

Más allá de las especificaciones, Huawei también incorpora elementos de personalización en el sistema, como temas interactivos, asistentes con IA y funciones de entretenimiento integradas en la interfaz.

HUAWEI Pura 90 Pro vs Pro Max