Huawei Pura 90 llega con cámara inteligente, XMAGE y batería de 6500 mAh

Tomar una buena foto con el celular ya no depende tanto de la técnica. Con la llegada del HUAWEI Pura 90, la propuesta apunta a que sea el propio dispositivo el que guíe, ajuste y mejore cada captura en tiempo real.

Este equipo introduce un sistema de fotografía asistida por inteligencia artificial que busca simplificar todo el proceso, desde el encuadre hasta la edición final. La iniciativa no está dirigida únicamente a usuarios expertos, sino a cualquier persona que quiera obtener mejores resultados sin conocimientos avanzados.

El funcionamiento se basa en la combinación de software y hardware. Por un lado, el motor XMAGE Smart Capture analiza la escena al instante: detecta luz, colores y composición. Por otro, el sistema Red Maple de segunda generación se encarga de reproducir tonos más fieles, especialmente en situaciones complejas como atardeceres o interiores con iluminación mixta.

Una de las funciones más llamativas es la recomendación de poses. Al abrir la cámara, el teléfono sugiere cómo ubicarse frente al lente, algo útil para retratos o fotos casuales. A esto se suma la composición asistida, que guía al usuario con referencias visuales para lograr imágenes más equilibradas.

¿Cómo funciona la experiencia de fotografía asistida?

El proceso es directo. El usuario solo debe abrir la cámara y apuntar. A partir de ahí, el sistema propone ajustes en pantalla: desde la posición hasta pequeños cambios en el encuadre. No es necesario activar modos complejos ni configurar parámetros manuales.

Después de capturar la imagen, el teléfono ofrece herramientas de edición integradas. Entre ellas, efectos como viñeteado o grano, pensados para darle una estética particular a la foto. También incluye retoque de retratos con ajustes de iluminación que buscan resultados más naturales.

Otra función destacada son las imágenes animadas en 3D, que transforman fotos o GIF en piezas con sensación de profundidad. Aunque no es una herramienta tradicional, refleja el interés por integrar formatos más dinámicos en la fotografía móvil.

¿Qué integra el dispositivo y cómo aprovecharlo?

El sistema fotográfico del equipo está respaldado por una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un lente ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico. Esta configuración permite capturar desde paisajes amplios hasta detalles a distancia, con un zoom óptico de 3,7x.

El dispositivo también incorpora una batería de 6500 mAh con carga rápida, una pantalla OLED de alta frecuencia de actualización y el sistema operativo HarmonyOS 6.1. Estas características buscan asegurar que la experiencia sea fluida, incluso al usar funciones exigentes como edición en tiempo real o grabación en 4K.

En cuanto al acceso, no hay requisitos adicionales para usar estas herramientas. Todas las funciones vienen integradas en el sistema de cámara del equipo. Basta con adquirir el dispositivo y explorar sus opciones desde la aplicación nativa.

Más allá de las especificaciones, la propuesta refleja un cambio en la forma de tomar fotos: menos dependencia del usuario y mayor protagonismo del software. La pregunta que surge es hasta qué punto la creatividad seguirá siendo manual o pasará a ser una colaboración entre persona y algoritmo.