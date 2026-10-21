iPhone Duo revela sus limitaciones en las primeras pruebas

Las primeras pruebas del iPhone Duo muestran cómo funciona el celular plegable de Apple fuera de las demostraciones oficiales. La experiencia con sus dos pantallas, el comportamiento de las aplicaciones y algunas dificultades de uso comienzan a definir qué ofrece realmente el dispositivo antes de su llegada a las tiendas.

Los análisis publicados este 21 de octubre destacan la construcción del equipo y el acabado de su pantalla interior. Sin embargo, también identifican problemas con aplicaciones que no aprovechan el formato plegable, además de cuestionamientos sobre el peso, la temperatura y la comodidad de utilizarlo cerrado.

Uno de los resultados más favorables corresponde al panel interno de 7,6 pulgadas. Su acabado mate con nanotextura reduce los reflejos y hace que la marca del doblez sea poco perceptible visualmente. Aunque puede sentirse al pasar el dedo, durante el uso habitual resulta menos evidente de lo esperado.

La pantalla ofrece espacio para consultar documentos, reproducir videos y trabajar con dos aplicaciones simultáneamente. Las reseñas también destacan la bisagra y la posibilidad de cambiar entre el formato compacto y el desplegado sin interrumpir determinadas actividades.

Las aplicaciones todavía presentan dificultades

El software aparece entre las principales limitaciones detectadas. Según las primeras pruebas del celular plegable, algunas aplicaciones mantienen interfaces diseñadas para celulares convencionales, incluso cuando se abren en el panel de mayor tamaño.

En determinados casos aparecen franjas negras a los lados del contenido o espacios desaprovechados. Algunas aplicaciones que no se han adaptado al nuevo formato conservan una ventana reducida en el centro de la pantalla, lo que impide aprovechar toda su superficie.

Otras, como Instagram, Threads y Slack, ya comenzaron a incorporar cambios para aprovechar el panel más amplio. Entre ellos se encuentran menús laterales y nuevas distribuciones de contenido.

La pantalla exterior de 5,4 pulgadas también genera opiniones divididas. Su formato ancho facilita determinadas tareas con una mano, pero la menor altura limita la cantidad de contenido visible. Algunas reseñas consideran que resulta poco práctica para utilizarla durante períodos prolongados.

El peso y el calentamiento también generan críticas

Otro aspecto señalado es el peso de 254 gramos. Aunque el dispositivo permite disfrutar de una superficie mayor al abrirse, sostenerlo durante mucho tiempo puede resultar menos cómodo que utilizar un celular tradicional.

Las pruebas también describen calentamiento durante determinadas actividades. En una de ellas, el autor señala que el iPhone Duo se siente algo más caliente que el iPhone 18 Pro, aunque sin afectar el rendimiento. Se trata de una apreciación durante el uso, no de una medición comparativa de temperatura.

En resistencia, una prueba con más de 32.000 aperturas y cierres no encontró problemas importantes en la bisagra. El resultado es favorable para el mecanismo, aunque no permite determinar por sí solo su durabilidad durante varios años.

Las diferencias frente a un modelo convencional también alcanzan las cámaras y la autenticación. El Duo prescinde de Face ID y utiliza Touch ID, mientras que su sistema fotográfico carece de un teleobjetivo dedicado, características que también aparecen en la comparación con el iPhone 18 Pro Max.

El equipo comenzará a venderse el 23 de octubre, con un precio inicial de 1.999 dólares en Estados Unidos. Las primeras pruebas identifican limitaciones en la adaptación de aplicaciones, mientras los desarrolladores continúan actualizando sus interfaces.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).