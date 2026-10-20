Una filtración adelanta detalles del próximo celular de alto rendimiento de iQOO. El equipo tendría una mayor frecuencia de actualización, un procesador de Qualcomm aún no presentado y un sistema de refrigeración que la marca estaría evaluando para controlar la temperatura durante los videojuegos.

Según Digital Chat Station en Weibo, el dispositivo se conocería en China como iQOO Z12 Turbo y contaría con una pantalla de 6,59 pulgadas, el mismo tamaño de su antecesor. La tasa de refresco podría alcanzar al menos 165 Hz, frente a los 144 Hz del iQOO 15R, lo que permitiría mostrar más imágenes por segundo en títulos compatibles.

En su interior llevaría un chip que podría llamarse Snapdragon 8 Gen 6 o Snapdragon 8 Gen 5 Pro. Qualcomm aún no ha confirmado su denominación ni sus características. También estaría evaluando incorporar un ventilador para disipar el calor durante sesiones prolongadas, aunque su inclusión en la versión definitiva sigue sin resolverse.

Un reporte anterior, atribuido al mismo informante, apunta a una capacidad cercana a los 10.000 mAh para el Z12 Turbo. Representaría un incremento frente a los 7.600 mAh del iQOO 15R con Snapdragon 8 Gen 5, que admite carga rápida de 100 W. Se desconoce si el nuevo modelo conservaría esa potencia o cuánto cambiaría su autonomía.

La posible denominación internacional responde al antecedente del Z11 Turbo, vendido fuera de China como iQOO 15R. La marca podría repetir esta estrategia comercial con su sucesor, aunque no ha anunciado qué nombre utilizará en otros mercados ni dónde estaría disponible.

Por otra parte, la compañía prepara el lanzamiento del iQOO Neo 12 para el 28 de octubre de 2026 en China. Entre las características atribuidas al modelo figuran un panel de 185 Hz y un Snapdragon 8 Elite Gen 5. La relación entre ambos teléfonos no está aclarada, por lo que sus características deben tratarse por separado.

El Z12 Turbo carece de fecha oficial de presentación y precio anunciado. La información disponible podría cambiar antes de su llegada al mercado.

Imagen: iQOO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).