Los auriculares dejaron de ser solo accesorios para escuchar música. Motorola quiere que también funcionen como herramientas para estudiar, trabajar, hacer llamadas o usar funciones con inteligencia artificial. Con esa idea, la compañía presentó en Colombia los nuevos moto buds 2 y moto buds 2 plus, dos modelos que llegan con cancelación de ruido, baterías de larga duración y herramientas pensadas para conectarse fácilmente con celulares y computadores.

La nueva línea se suma a la expansión del ecosistema de accesorios de la marca, que ahora reúne parlantes, relojes inteligentes, etiquetas de rastreo y dispositivos de audio bajo la categoría moto things.

Los dos modelos comparten varias funciones avanzadas, pero apuntan a usuarios diferentes. Mientras uno prioriza precio y autonomía, el otro apuesta por sonido premium y herramientas más avanzadas.

Dos apuestas para perfiles diferentes

Los moto buds 2 plus están dirigidos a usuarios que pasan buena parte del día alternando entre reuniones virtuales, entretenimiento y movilidad. Su principal diferencia está en la integración de tecnología Sound by Bose, diseñada para entregar un sonido más equilibrado y detallado.

Incorporan drivers de 11 mm junto a armaduras balanceadas desarrolladas por Knowles, una combinación orientada a mejorar graves, voces e instrumentos. También soportan audio Hi-Res y el códec LHDC, utilizado para transmitir sonido inalámbrico con menos pérdidas.

Para quienes trabajan o estudian en espacios ruidosos, los auriculares incluyen ANC dinámico y seis micrófonos que reducen el ruido ambiental durante llamadas. A esto se suma CrystalTalk AI, una función basada en inteligencia artificial que mejora la claridad de la voz.

Otro diferencial está en la integración con funciones de moto ai compatibles con algunos dispositivos Motorola. Esto permite resumir reuniones, recuperar información o consultar notificaciones directamente desde los auriculares.

En autonomía, ofrecen hasta 9 horas de uso continuo y hasta 40 horas utilizando el estuche.

Por otro lado, los moto buds 2 apuntan a quienes buscan un producto más asequible sin renunciar a características avanzadas. Mantienen ANC dinámico, audio espacial y soporte Hi-Res, pero reducen algunos elementos premium presentes en la versión superior.

Audio premium, lujo y más batería

Una de las novedades más llamativas es la edición especial de los moto buds 2 plus con cristales Swarovski. Cada auricular incorpora 12 cristales, mientras que el estuche suma otros 41 elementos decorativos.

La propuesta mezcla accesorios tecnológicos con elementos asociados al lujo y la moda, una tendencia que gana espacio dentro de los wearables y dispositivos personales.

En el caso de los moto buds 2, Motorola reforzó otro apartado: la batería. Prometen hasta 11 horas de reproducción continua y hasta 48 horas utilizando el estuche de carga. Además, 10 minutos conectados permiten obtener varias horas adicionales de uso.

Ambos modelos también integran Dual Connection para alternar entre computador y celular, controles táctiles personalizables y compatibilidad con Bluetooth 6.0.

Los nuevos auriculares ya están disponibles en Colombia con precios diferenciados según el perfil de usuario. Los moto buds 2 parten desde $199.900, mientras que los moto buds 2 plus cuestan desde $599.900. La edición Swarovski eleva la apuesta estética y llega desde $799.900.

Con estos lanzamientos, la competencia en el segmento de auriculares inalámbricos suma nuevas opciones que intentan combinar audio, productividad y diseño sin depender únicamente del celular.