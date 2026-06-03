Los auriculares dejaron de ser solo accesorios para escuchar música. Motorola quiere que también funcionen como herramientas para estudiar, trabajar, hacer llamadas o usar funciones con inteligencia artificial. Con esa idea, la compañía presentó en Colombia los nuevos moto buds 2 y moto buds 2 plus, dos modelos que llegan con cancelación de ruido, baterías de larga duración y herramientas pensadas para conectarse fácilmente con celulares y computadores.
La nueva línea se suma a la expansión del ecosistema de accesorios de la marca, que ahora reúne parlantes, relojes inteligentes, etiquetas de rastreo y dispositivos de audio bajo la categoría moto things.
Los dos modelos comparten varias funciones avanzadas, pero apuntan a usuarios diferentes. Mientras uno prioriza precio y autonomía, el otro apuesta por sonido premium y herramientas más avanzadas.
Dos apuestas para perfiles diferentes
Los moto buds 2 plus están dirigidos a usuarios que pasan buena parte del día alternando entre reuniones virtuales, entretenimiento y movilidad. Su principal diferencia está en la integración de tecnología Sound by Bose, diseñada para entregar un sonido más equilibrado y detallado.
Incorporan drivers de 11 mm junto a armaduras balanceadas desarrolladas por Knowles, una combinación orientada a mejorar graves, voces e instrumentos. También soportan audio Hi-Res y el códec LHDC, utilizado para transmitir sonido inalámbrico con menos pérdidas.
Para quienes trabajan o estudian en espacios ruidosos, los auriculares incluyen ANC dinámico y seis micrófonos que reducen el ruido ambiental durante llamadas. A esto se suma CrystalTalk AI, una función basada en inteligencia artificial que mejora la claridad de la voz.
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Otro diferencial está en la integración con funciones de moto ai compatibles con algunos dispositivos Motorola. Esto permite resumir reuniones, recuperar información o consultar notificaciones directamente desde los auriculares.
En autonomía, ofrecen hasta 9 horas de uso continuo y hasta 40 horas utilizando el estuche.
Por otro lado, los moto buds 2 apuntan a quienes buscan un producto más asequible sin renunciar a características avanzadas. Mantienen ANC dinámico, audio espacial y soporte Hi-Res, pero reducen algunos elementos premium presentes en la versión superior.
Audio premium, lujo y más batería
Una de las novedades más llamativas es la edición especial de los moto buds 2 plus con cristales Swarovski. Cada auricular incorpora 12 cristales, mientras que el estuche suma otros 41 elementos decorativos.
La propuesta mezcla accesorios tecnológicos con elementos asociados al lujo y la moda, una tendencia que gana espacio dentro de los wearables y dispositivos personales.
En el caso de los moto buds 2, Motorola reforzó otro apartado: la batería. Prometen hasta 11 horas de reproducción continua y hasta 48 horas utilizando el estuche de carga. Además, 10 minutos conectados permiten obtener varias horas adicionales de uso.
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Ambos modelos también integran Dual Connection para alternar entre computador y celular, controles táctiles personalizables y compatibilidad con Bluetooth 6.0.
Los nuevos auriculares ya están disponibles en Colombia con precios diferenciados según el perfil de usuario. Los moto buds 2 parten desde $199.900, mientras que los moto buds 2 plus cuestan desde $599.900. La edición Swarovski eleva la apuesta estética y llega desde $799.900.
Con estos lanzamientos, la competencia en el segmento de auriculares inalámbricos suma nuevas opciones que intentan combinar audio, productividad y diseño sin depender únicamente del celular.