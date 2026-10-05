Paramount+ en octubre de 2026: estos son los estrenos y eventos que llegan a la plataforma

Octubre tendrá varios regresos esperados en Paramount+, entre ellos Tulsa King y Dexter: Resurrección. La plataforma también sumará nuevas producciones como Avatar: Los 7 refugios y mantendrá una programación deportiva con UFC, La Liga y la Copa Sudamericana.

Estos son los estrenos y eventos anunciados, organizados por fecha:

Get Out

2 de octubre

Chris viaja con su novia para conocer a la familia de ella, pero la visita rápidamente adquiere un tono inquietante. La película combina terror y suspenso mientras el protagonista descubre que detrás de la aparente normalidad de la familia hay un secreto perturbador.

UFC 332: Silva vs. Wang

3 de octubre

La programación deportiva de Paramount+ comienza el mes con una nueva cartelera de UFC. El evento tendrá como uno de sus enfrentamientos principales la pelea entre Silva y Wang.

Marshals: Una historia de Yellowstone

5 de octubre

Luke Grimes vuelve como Kayce Dutton, quien continúa trabajando como marshal federal en Montana. La serie sigue los nuevos desafíos que enfrenta mientras cumple con su trabajo y lidia con los problemas que aparecen en su camino.

Scandal

5 de octubre

Olivia Pope y su equipo se encargan de resolver las crisis de políticos y personas poderosas en Washington. La serie combina conflictos profesionales, secretos y relaciones personales que complican cada uno de sus casos.

This Is Us: Así somos

5 de octubre

La serie sigue a la familia Pearson en diferentes momentos de sus vidas. Sus relaciones, pérdidas, decisiones y cambios familiares construyen una historia que conecta varias generaciones.

Diablo

8 de octubre

La película llega a Paramount+ como parte de los estrenos cinematográficos del mes. Su incorporación se suma a una programación que tendrá producciones de distintos géneros durante octubre.

La Liga: Jornada 8

8 de octubre

Paramount+ tendrá una nueva jornada del campeonato español. El fútbol será una parte importante de la programación de la plataforma durante octubre.

El pasajero del diablo

8 de octubre

La producción se incorpora al catálogo durante la primera mitad del mes. Es uno de los títulos cinematográficos incluidos en la programación de octubre.

Avatar: Los 7 refugios

9 de octubre

Una nueva Avatar deberá descubrir su destino en un mundo transformado y emprender una misión para proteger los últimos refugios de la humanidad. La serie animada amplía el universo de Avatar con una nueva historia.

Monster Summer

9 de octubre

La película llega a Paramount+ durante el segundo fin de semana del mes. Su historia combina elementos de aventura y terror alrededor de un verano que toma un rumbo inesperado.

UFC Fight Night: Allan vs. Duncan

10 de octubre

Nueva jornada de UFC disponible en Paramount+. La cartelera tendrá como uno de sus principales enfrentamientos el combate entre Allan y Duncan.

Semifinales de la Copa Sudamericana — partidos de ida

13 y 14 de octubre

La competición continental entra en su etapa decisiva. Paramount+ transmitirá los partidos de ida de las semifinales programados para estas dos fechas.

Sin instrucciones

15 de octubre

La película llegará al catálogo de Paramount+ a mediados de octubre. Forma parte de los estrenos cinematográficos anunciados para este mes.

Tulsa King

16 de octubre

Sylvester Stallone regresa como Dwight Manfredi, un mafioso que intenta consolidar su imperio en Tulsa. La nueva temporada tendrá un episodio semanal a partir del 16 de octubre.

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La Liga: Jornada 9

16 de octubre

El campeonato español continuará en Paramount+ con una nueva jornada. La plataforma tendrá diferentes fechas de La Liga durante octubre.

The Get Out

16 de octubre

La película se suma a los estrenos cinematográficos de Paramount+ en la tercera semana del mes. Estará disponible desde el 16 de octubre.

The Bayou

16 de octubre

Nueva producción cinematográfica que llegará a la plataforma en una jornada con varios estrenos. Su disponibilidad está prevista para el 16 de octubre.

UFC Fight Night: Buckley vs. Malott

17 de octubre

Paramount+ tendrá otra cartelera de UFC. El evento estará encabezado por el enfrentamiento entre Buckley y Malott.

The Thickness of Dust

17 de octubre

La película se incorporará al catálogo durante la tercera semana de octubre. Su estreno está programado para el 17 de octubre.

The Day Everything Changed

20 de octubre

La producción llegará a Paramount+ durante la segunda mitad del mes. Hace parte de los estrenos cinematográficos anunciados para octubre.

Semifinales de la Copa Sudamericana — partidos de vuelta

20 y 21 de octubre

Los partidos de vuelta definirán cuáles serán los equipos que avanzarán a la final del torneo. Paramount+ transmitirá los encuentros correspondientes a estas fechas.

La aventura en el tiempo de Bob Esponja y Patricio

21 de octubre

Bob Esponja y Patricio protagonizan una nueva aventura animada relacionada con los viajes en el tiempo. El especial llegará a Paramount+ el 21 de octubre.

All the Queen’s Men, temporada 5.2

21 de octubre

La segunda parte de la quinta temporada continúa la historia de Madam DeVille y los conflictos alrededor de su mundo de poder y negocios. Los nuevos episodios estarán disponibles desde esta fecha.

Scary Movie: Terroríficamente incorrecta

22 de octubre

La franquicia regresa con una nueva película de comedia que vuelve a parodiar historias y personajes del cine de terror. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall forman parte del reparto.

Aussie Shore

22 de octubre

La producción llega a Paramount+ como una de las novedades de entretenimiento del mes. Su estreno está programado para el 22 de octubre.

La Liga: Jornada 10

23 de octubre

La competición española continuará con una nueva fecha del campeonato. Paramount+ mantendrá durante octubre la transmisión de diferentes jornadas.

Exit 8

23 de octubre

La película se incorpora al catálogo de Paramount+ el 23 de octubre. Es uno de los títulos cinematográficos previstos para la recta final del mes.

UFC 333: Volkanovski vs. Evloev

24 de octubre

Nueva cita para los seguidores de las artes marciales mixtas. El evento tendrá como protagonistas a Volkanovski y Evloev.

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Barcelona vs. Real Madrid

25 de octubre

Paramount+ transmitirá una nueva edición de El Clásico. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el 25 de octubre como parte de la programación de La Liga.

La Liga: Jornada 11

30 de octubre

La programación deportiva cerrará el mes con una nueva jornada del campeonato español. Los partidos estarán disponibles en Paramount+.

Dexter: Resurrección, temporada 2

30 de octubre

Michael C. Hall regresa como Dexter Morgan en una nueva temporada con nuevos enemigos y secretos por descubrir. Los episodios llegarán semanalmente desde el 30 de octubre.

Durante el mes también continuarán los estrenos semanales de Tierra de Mafia, South Park, Marshals: Una historia de Yellowstone y Dana White’s Contender Series, por lo que la programación de Paramount+ no se limita a los estrenos de fechas puntuales.