Paramount+ en octubre de 2026: estos son los estrenos y eventos que llegan a la plataforma

Octubre tendrá varios regresos esperados en Paramount+, entre ellos Tulsa King y Dexter: Resurrección. La plataforma también sumará nuevas producciones como Avatar: Los 7 refugios y mantendrá una programación deportiva con UFC, La Liga y la Copa Sudamericana.
Estos son los estrenos y eventos anunciados, organizados por fecha:
Get Out
2 de octubre
Chris viaja con su novia para conocer a la familia de ella, pero la visita rápidamente adquiere un tono inquietante. La película combina terror y suspenso mientras el protagonista descubre que detrás de la aparente normalidad de la familia hay un secreto perturbador.
UFC 332: Silva vs. Wang
3 de octubre
La programación deportiva de Paramount+ comienza el mes con una nueva cartelera de UFC. El evento tendrá como uno de sus enfrentamientos principales la pelea entre Silva y Wang.
Marshals: Una historia de Yellowstone
5 de octubre
Luke Grimes vuelve como Kayce Dutton, quien continúa trabajando como marshal federal en Montana. La serie sigue los nuevos desafíos que enfrenta mientras cumple con su trabajo y lidia con los problemas que aparecen en su camino.
Scandal
5 de octubre
Olivia Pope y su equipo se encargan de resolver las crisis de políticos y personas poderosas en Washington. La serie combina conflictos profesionales, secretos y relaciones personales que complican cada uno de sus casos.
This Is Us: Así somos
5 de octubre
La serie sigue a la familia Pearson en diferentes momentos de sus vidas. Sus relaciones, pérdidas, decisiones y cambios familiares construyen una historia que conecta varias generaciones.
Diablo
8 de octubre
La película llega a Paramount+ como parte de los estrenos cinematográficos del mes. Su incorporación se suma a una programación que tendrá producciones de distintos géneros durante octubre.
La Liga: Jornada 8
8 de octubre
Paramount+ tendrá una nueva jornada del campeonato español. El fútbol será una parte importante de la programación de la plataforma durante octubre.
El pasajero del diablo
8 de octubre
La producción se incorpora al catálogo durante la primera mitad del mes. Es uno de los títulos cinematográficos incluidos en la programación de octubre.
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Avatar: Los 7 refugios
9 de octubre
Una nueva Avatar deberá descubrir su destino en un mundo transformado y emprender una misión para proteger los últimos refugios de la humanidad. La serie animada amplía el universo de Avatar con una nueva historia.
Monster Summer
9 de octubre
La película llega a Paramount+ durante el segundo fin de semana del mes. Su historia combina elementos de aventura y terror alrededor de un verano que toma un rumbo inesperado.
UFC Fight Night: Allan vs. Duncan
10 de octubre
Nueva jornada de UFC disponible en Paramount+. La cartelera tendrá como uno de sus principales enfrentamientos el combate entre Allan y Duncan.
Semifinales de la Copa Sudamericana — partidos de ida
13 y 14 de octubre
La competición continental entra en su etapa decisiva. Paramount+ transmitirá los partidos de ida de las semifinales programados para estas dos fechas.
Sin instrucciones
15 de octubre
La película llegará al catálogo de Paramount+ a mediados de octubre. Forma parte de los estrenos cinematográficos anunciados para este mes.
Tulsa King
16 de octubre
Sylvester Stallone regresa como Dwight Manfredi, un mafioso que intenta consolidar su imperio en Tulsa. La nueva temporada tendrá un episodio semanal a partir del 16 de octubre.
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La Liga: Jornada 9
16 de octubre
El campeonato español continuará en Paramount+ con una nueva jornada. La plataforma tendrá diferentes fechas de La Liga durante octubre.
The Get Out
16 de octubre
La película se suma a los estrenos cinematográficos de Paramount+ en la tercera semana del mes. Estará disponible desde el 16 de octubre.
The Bayou
16 de octubre
Nueva producción cinematográfica que llegará a la plataforma en una jornada con varios estrenos. Su disponibilidad está prevista para el 16 de octubre.
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott
17 de octubre
Paramount+ tendrá otra cartelera de UFC. El evento estará encabezado por el enfrentamiento entre Buckley y Malott.
The Thickness of Dust
17 de octubre
La película se incorporará al catálogo durante la tercera semana de octubre. Su estreno está programado para el 17 de octubre.
The Day Everything Changed
20 de octubre
La producción llegará a Paramount+ durante la segunda mitad del mes. Hace parte de los estrenos cinematográficos anunciados para octubre.
Semifinales de la Copa Sudamericana — partidos de vuelta
20 y 21 de octubre
Los partidos de vuelta definirán cuáles serán los equipos que avanzarán a la final del torneo. Paramount+ transmitirá los encuentros correspondientes a estas fechas.
La aventura en el tiempo de Bob Esponja y Patricio
21 de octubre
Bob Esponja y Patricio protagonizan una nueva aventura animada relacionada con los viajes en el tiempo. El especial llegará a Paramount+ el 21 de octubre.
All the Queen’s Men, temporada 5.2
21 de octubre
La segunda parte de la quinta temporada continúa la historia de Madam DeVille y los conflictos alrededor de su mundo de poder y negocios. Los nuevos episodios estarán disponibles desde esta fecha.
Scary Movie: Terroríficamente incorrecta
22 de octubre
La franquicia regresa con una nueva película de comedia que vuelve a parodiar historias y personajes del cine de terror. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall forman parte del reparto.
Aussie Shore
22 de octubre
La producción llega a Paramount+ como una de las novedades de entretenimiento del mes. Su estreno está programado para el 22 de octubre.
La Liga: Jornada 10
23 de octubre
La competición española continuará con una nueva fecha del campeonato. Paramount+ mantendrá durante octubre la transmisión de diferentes jornadas.
Exit 8
23 de octubre
La película se incorpora al catálogo de Paramount+ el 23 de octubre. Es uno de los títulos cinematográficos previstos para la recta final del mes.
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev
24 de octubre
Nueva cita para los seguidores de las artes marciales mixtas. El evento tendrá como protagonistas a Volkanovski y Evloev.
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Barcelona vs. Real Madrid
25 de octubre
Paramount+ transmitirá una nueva edición de El Clásico. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el 25 de octubre como parte de la programación de La Liga.
La Liga: Jornada 11
30 de octubre
La programación deportiva cerrará el mes con una nueva jornada del campeonato español. Los partidos estarán disponibles en Paramount+.
Dexter: Resurrección, temporada 2
30 de octubre
Michael C. Hall regresa como Dexter Morgan en una nueva temporada con nuevos enemigos y secretos por descubrir. Los episodios llegarán semanalmente desde el 30 de octubre.
Durante el mes también continuarán los estrenos semanales de Tierra de Mafia, South Park, Marshals: Una historia de Yellowstone y Dana White’s Contender Series, por lo que la programación de Paramount+ no se limita a los estrenos de fechas puntuales.