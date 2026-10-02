Universal+ en octubre: estos son los estrenos de terror, series y documentales

Octubre llega a Universal+ con nuevos contenidos para distintos públicos, aunque el terror tendrá un peso especial durante el mes. La plataforma estrenará Murder in a Small Town, Crystal Lake y Michael Jackson: El Juicio, además de una colección especial con más de 80 películas para quienes quieran aprovechar Halloween con una maratón.

La programación también incluye nuevos episodios de Saturday Night Live todos los sábados y varias series de terror que ya forman parte del catálogo. Estos son los principales estrenos de Universal+ en octubre, organizados según su fecha de llegada.

Murder in a Small Town – segunda temporada

Fecha de estreno: 14 de octubre

La serie protagonizada por Rossif Sutherland y Kristin Kreuk regresa con su segunda temporada. La historia sigue al detective Karl Alberg, quien deberá investigar una serie de asesinatos mientras su relación con Cassandra continúa evolucionando.

La nueva investigación podría estar relacionada con otros crímenes y volverá a poner a Karl frente a situaciones que pondrán a prueba su trabajo como investigador. La producción está basada en la saga de novelas The Alberg and Cassandra Mysteries, de L.R. Wright.

Crystal Lake

Fecha de estreno: 16 de octubre

Una de las principales novedades de octubre será Crystal Lake, precuela de la franquicia Friday the 13th. La serie tendrá ocho episodios de 60 minutos y estará protagonizada por Linda Cardellini, quien interpreta a Pam Voorhees, la madre de Jason Voorhees.

La historia se sitúa alrededor de la muerte de Jason, un niño que se ahogó en Crystal Lake. Años después, dos desconocidos llegan hasta Pam para investigar aspectos de su pasado y desencadenan una serie de acontecimientos que harán que los habitantes del lugar comiencen a preguntarse quién es realmente.

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Michael Jackson: El Juicio

Fecha de estreno: 19 de octubre

El catálogo de octubre también incorpora una serie documental de cuatro episodios dedicada al juicio que enfrentó Michael Jackson en 2005.

La producción reconstruye el proceso penal realizado en la Corte Superior del Condado de Santa Bárbara, en Santa María, California, e incluye imágenes de archivo, material exclusivo y mensajes de audio inéditos del artista.

Jackson enfrentó cargos relacionados con las acusaciones de abuso sexual de Gavin Arvizo, quien tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos denunciados. El cantante fue absuelto de todos los cargos.

Halloween Horror

Disponible durante octubre

La programación especial de Halloween reúne más de 80 películas de terror de diferentes décadas, directores y franquicias. La selección incluye personajes reconocidos del género como Jason Voorhees, Ghostface, Freddy Krueger, M3GAN y Pennywise.

La propuesta también incorpora series como Chucky, FROM, Evil y Hannibal, además de Crystal Lake, para quienes prefieran combinar películas y series durante sus maratones de octubre.

Saturday Night Live – temporada 52

Nuevos episodios: todos los sábados

El tradicional programa de humor continúa con su temporada 52 y nuevos episodios transmitidos en directo desde los estudios de NBC en 30 Rock, Nueva York.

Universal+ emitirá los nuevos capítulos en vivo para Latinoamérica a través de Universal Comedy. La versión subtitulada estará disponible en la aplicación una semana después de su estreno.