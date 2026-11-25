La historia de la Tierra Media continuará en Prime Video. Amazon confirmó la producción de una cuarta temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, serie inspirada en el universo creado por J.R.R. Tolkien. La nueva entrega ya se encuentra en fase de preproducción y comenzará a rodarse durante la primavera de 2027 en Shepperton Studios, en el Reino Unido.

El anuncio llega cuando la tercera temporada alcanza uno de sus momentos más esperados: la representación de la forja del Anillo Único, uno de los acontecimientos fundamentales en la historia de Tolkien. Los dos últimos episodios de esta entrega quedaron disponibles el 24 de noviembre en Prime Video, fecha en la que también se confirmó la continuidad de la producción.

Aunque Amazon todavía no ha revelado una fecha de estreno para la cuarta temporada, el inicio del rodaje durante la próxima primavera permite anticipar que el desarrollo de los nuevos capítulos tomará varios meses. La compañía tampoco ha presentado detalles sobre el número de episodios, los personajes que regresarán o los acontecimientos específicos que abordará la historia.

La producción seguirá bajo el liderazgo de J.D. Payne y Patrick McKay, responsables de la serie, quienes continuarán trabajando con el equipo creativo que ha desarrollado las entregas anteriores.

Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, señaló que la producción se ha convertido en uno de los títulos emblemáticos de Prime Video y destacó la importancia de continuar contando las historias de la Segunda Edad de la Tierra Media.

Los Anillos de Poder supera los 200 millones de espectadores

La renovación también responde al alcance que ha conseguido la producción desde su estreno. Según las cifras compartidas por Amazon, la serie acumula más de 200 millones de espectadores en todo el mundo y se mantiene entre los contenidos que más impulsan las nuevas suscripciones a Amazon Prime.

La tercera temporada, estrenada dos semanas antes del anuncio, alcanzó 33 millones de espectadores durante sus primeros 12 días. Además, desde su lanzamiento se ubicó como el título número uno de Prime Video a nivel mundial y llegó al primer puesto en más de 100 países.

Estos resultados explican por qué la compañía mantiene su inversión en una producción que requiere grandes escenarios, efectos visuales y una extensa construcción de personajes y territorios. La primera temporada conserva el récord del estreno de una serie más visto en la historia de Prime Video durante su periodo de medición de 91 días. La segunda, por su parte, figura entre las diez temporadas de regreso más vistas de la plataforma.

La historia de Los Anillos de Poder transcurre miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Su trama recupera episodios de la Segunda Edad, cuando se forjaron los anillos de poder, Sauron comenzó a extender su influencia y distintos pueblos de la Tierra Media enfrentaron el resurgimiento de las fuerzas oscuras.

¿Dónde ver las tres temporadas?

Los espectadores pueden encontrar las tres primeras temporadas en Prime Video. Desde el 24 de noviembre, los 24 episodios disponibles quedaron reunidos en el catálogo del servicio para más de 240 países y territorios.

En Colombia, la membresía Amazon Prime tiene un precio de $24.900 mensuales o $165.600 anuales. Incluye acceso a Prime Video y otros beneficios, como entregas internacionales gratuitas desde Amazon.com sin compra mínima, una suscripción mensual a un canal de Twitch y videojuegos mediante Prime Gaming.

Por ahora, quienes siguen la producción tendrán que esperar nuevos anuncios sobre el reparto, la trama y la fecha de estreno de la cuarta temporada. Lo confirmado es que el regreso a la Tierra Media ya está en marcha.