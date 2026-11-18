La programación de diciembre de 2026 de Netflix en Colombia incluye nuevas series, películas, documentales y contenidos para niños. Entre los estrenos anunciados aparecen una nueva adaptación de Orgullo y prejuicio, el regreso de Emily en París, una producción colombiana ambientada en Barranquilla y varios títulos relacionados con la Navidad.

Uno de los lanzamientos destacados será En diciembre llegaban las brisas, producción que llegará el 4 de diciembre. La historia sigue a cuatro mujeres de la alta sociedad barranquillera que desafían las normas sociales y exploran sus propios deseos. La serie aborda la amistad, el amor y las decisiones personales en una época marcada por las convenciones sociales.

El calendario también incluye producciones internacionales de distintos géneros. El 1 de diciembre llegará Trinity, una serie sobre una oficial naval que establece un vínculo con el secretario de Defensa y termina involucrada en una investigación relacionada con una posible amenaza global.

Al día siguiente, el 2 de diciembre, se estrenará el documental La II Guerra Mundial: tras las líneas enemigas, que reconstruye diferentes episodios del conflicto mediante imágenes y testimonios inéditos. La producción recorre acontecimientos desde el Día D hasta la Victoria de los Aliados.

El 3 de diciembre será el turno de Orgullo y prejuicio, una nueva adaptación de la novela de Jane Austen. La historia vuelve a reunir a Elizabeth Bennet y al señor Darcy, cuya relación comienza marcada por las primeras impresiones, los prejuicios y las diferencias sociales.

Series, películas y documentales para cerrar el año

El 4 de diciembre también llegará ¿Quién mató a la viuda del banquero?, documental centrado en el asesinato de una mujer perteneciente a una familia multimillonaria española. La producción examina las rivalidades familiares y los conflictos que salieron a la luz después del crimen.

En el catálogo de películas aparece Dulce destino, cuyo estreno está previsto para el 16 de diciembre. La historia sigue a una mujer de Chicago que decide arriesgarlo todo para abrir la pastelería con la que siempre ha soñado. La producción está inspirada en la vida de Lenore Lindsey.

Otra de las novedades será Felicidades, una película sobre una pareja que atraviesa dificultades matrimoniales durante una celebración de cumpleaños que termina convirtiéndose en una reunión llena de situaciones inesperadas, invitados indeseados y secretos revelados por un psíquico. Netflix todavía no ha confirmado su fecha de lanzamiento.

Para quienes siguen las historias de Emily Cooper, el 24 de diciembre llegará la sexta temporada de Emily en París. En los nuevos episodios, la protagonista tendrá que tomar decisiones relacionadas con su vida sentimental, sus lealtades y las aspiraciones que ha construido en la capital francesa.

La programación también tendrá contenidos para compartir en familia. El 9 de diciembre se estrenará La casa de muñecas de Gabby: Creaciones gatásticas de Navidad, un especial en el que diferentes parejas compiten en actividades de repostería y manualidades. El 14 de diciembre llegará la octava temporada de Calle CoComelon, con nuevas experiencias de J. J. junto a sus familiares y amigos.

Por último, el 25 de diciembre Netflix transmitirá en vivo dos encuentros de la NFL: Bills contra Broncos y Packers contra Bears. La programación deportiva hará parte de los contenidos especiales de Navidad de la plataforma.

Los estrenos anunciados corresponden al catálogo de Netflix Colombia. La compañía advierte que las fechas pueden cambiar.