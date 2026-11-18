Ver los canales de televisión en directo de Hulu sin tener que salir de Disney+ será uno de los principales cambios que traerá la unificación de ambos servicios de streaming. La compañía confirmó que está por completar un proceso de integración que comenzó hace tres años.

A partir de diciembre de 2026, quienes tengan contratado el paquete combinado podrán acceder a películas, series, programación en vivo y determinados complementos premium desde la misma aplicación. Así lo anunció Disney el 17 de noviembre, durante la presentación de sus resultados financieros trimestrales.

Hasta ahora, la integración era parcial. En 2023, la empresa comenzó a probar una versión de su app que incluía una sección dedicada a Hulu. Sin embargo, parte de su catálogo y algunas prestaciones continuaban disponibles únicamente a través del servicio independiente.

El proceso forma parte de una estrategia que Disney inició hace varios años y que tuvo como otro de sus antecedentes la integración de Star+ en Latinoamérica.

La novedad está dirigida principalmente a quienes tienen el paquete combinado en Estados Unidos. El anuncio no establece cambios en las condiciones de suscripción ni en las tarifas, como tampoco confirma que los canales de Hulu lleguen a otros países. Aún no hay una fecha anunciada para cerrar la app independiente.

Disney+ incorporará videos de creadores de TikTok

Las novedades de diciembre irán más allá de las producciones cinematográficas y televisivas. Como parte de su acuerdo con TikTok, Disney comenzará a incluir videos de creadores de contenido de la red social. La compañía vincula esta incorporación con la promoción previa al estreno de Avengers: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre.

Esta iniciativa ampliará la oferta de piezas en formato vertical, una modalidad que la plataforma introdujo en marzo de 2026. Entre los planes de la compañía figuran, además, la incorporación de más retransmisiones deportivas en directo y podcasts.

Imagen: Disney+ y Hulu / Composición ENTER.CO.