Los seguidores de The Chosen ya pueden continuar la historia con su sexta temporada, que llegó a Prime Video el 15 de noviembre de 2026. Esta nueva entrega tiene seis episodios y se concentra en las últimas horas de Jesús antes de la crucifixión, uno de los momentos centrales de la narración bíblica.

A diferencia de temporadas anteriores, que recorrieron distintos episodios de la vida pública de Jesús y su relación con los discípulos, esta vez la historia transcurre en un periodo mucho más corto. La trama sigue los acontecimientos posteriores a su arresto, las decisiones de las autoridades religiosas y romanas y las reacciones de quienes lo acompañaron.

Para quienes quieren comenzar a verla o ponerse al día, estas son las fechas, plataformas y detalles que deben conocer.

¿Dónde ver The Chosen temporada 6 en Colombia?

La sexta temporada se estrenó en exclusiva en Amazon Prime Video, plataforma que tiene los derechos de distribución de esta entrega en América Latina.

Los usuarios pueden buscarla directamente en el catálogo del servicio o ingresar a su ficha:

The Chosen temporada 6 en Prime Video:

https://www.primevideo.com/

Para acceder a los episodios es necesario contar con una suscripción activa. La disponibilidad de idiomas, doblaje y subtítulos puede variar según la configuración regional y el dispositivo utilizado.

Quienes todavía no conocen la producción también pueden encontrar información sobre las temporadas anteriores en la aplicación y el sitio oficial de The Chosen.

¿De qué trata la sexta temporada?

La nueva entrega aborda las últimas 24 horas de Jesús antes de su muerte. La historia comienza después de su detención y muestra cómo se desarrollan los interrogatorios, las tensiones políticas y religiosas y el proceso que conduce a su condena.

Los discípulos también tienen un papel importante. La serie profundiza en sus reacciones ante lo ocurrido, especialmente en la experiencia de Pedro después de negar tres veces a Jesús y en las consecuencias de la traición de Judas.

La narración incorpora las perspectivas de distintos personajes, entre ellos las autoridades que participaron en el juicio y quienes intentan comprender lo que está sucediendo.

¿Cuántos capítulos tiene y cuándo se estrenan?

La temporada cuenta con seis episodios. Su lanzamiento comenzó el 15 de noviembre con tres capítulos y continuó con estrenos semanales.

Este es el calendario anunciado:

Episodios 1, 2 y 3: 15 de noviembre de 2026.

Episodio 4: 22 de noviembre de 2026.

Episodio 5: 29 de noviembre de 2026.

Episodio 6: 6 de diciembre de 2026.

Por tanto, quienes quieran verla desde el principio pueden encontrar los primeros tres capítulos en la plataforma, mientras que los siguientes se incorporan de acuerdo con las fechas programadas.

¿Quiénes hacen parte del reparto?

Jonathan Roumie regresa como Jesús, acompañado por Shahar Isaac, quien interpreta a Simón Pedro; Elizabeth Tabish como María Magdalena; Paras Patel como Mateo; Noah James como Andrés y Luke Dimyan como Judas Iscariote.

Dallas Jenkins continúa al frente de la producción como creador de la serie.

¿Qué viene después de la temporada 6?

La historia no terminará con el último episodio. Los productores preparan una película centrada en la crucifixión, cuyo estreno está previsto para la primavera de 2027.

Después llegará una séptima temporada que abordará la resurrección de Jesús y dará continuidad al cierre de la historia.

Así, la sexta entrega funciona como una parte de una narración que se extenderá más allá de la televisión y llegará también a las salas de cine.