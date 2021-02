HBO Max no estrenará de manera simultánea sus películas en Latam

Ayer se confirmó que HBO Max llegará a Latinoamérica en junio de este año. Una noticia que muchos esperaban, considerando que la plataforma aspira a ser el hogar de producciones interesantes en 2021 como es ‘The Snyder Cut’ o el especial de reencuentro de ‘El Príncipe de Bel Air’ y ‘Friends’. Sin embargo, antes que comiences a buscar cómo pagar tu suscripción hay algo que tienes que tener presente: las películas que se estrenen no llegarán de manera simultánea a Latinoamérica.

La noticia es importante, porque cambia el modelo de negocio de HBO Max para nuestra región. A inicios de 2021 Warner anunció que todos sus grandes estrenos serían lanzados de manera simultánea a través de su servicio de streaming. Así, muchas personas en los Estados Unidos y otras regiones que ya cuentan con la plataforma pudieron ver ‘La Mujer Maravilla 1984’ sin tener que ir a un teatro. Considerando que Warner tiene otros estrenos importantes en 2021 como son ‘Dune’, ‘Godzilla vs Kong’, ‘Escuadrón Suicida 2’ o ‘Space Jam: A New Legacy’, se trata de un adicional importante para aquellos que decidan pagarlo.

Sin embargo, cuando se le preguntó a Gustavo Grossman, Head of General Entertainment Networks de Warner, sobre cómo se aplicaría esta estrategia, este confirmó que por ahora no parece que se aplicarán estos mismos lanzamientos simultáneos en nuestros países.

Te puede interesar: HBO Max llega a Colombia en junio de 2021

“Estas estrategias se aplican de manera regional”, explicó. “En el caso de los Estados Unidos se optó por utilizar este modelo, pero este no es el mismo caso para Latinoamérica”.

Resulta extraño que HBO Max no quiera ofrecer esta alternativa a sus suscriptores en Latinoamérica. Disney ya comenzó a implementar estos mismos lanzamientos de manera simultánea, como lo hizo con ‘Soul’ y próximamente con ‘Raya y el último Dragón’. El motivo más obvio es que la distribuidora no quiere terminar de tensionar las relaciones con los teatros en este lado del mundo también.

Es también algo a tener en cuenta con el repertorio de series y películas disponibles al momento de su salida. Grossman no entró en detalle sobre el contenido disponible, pero sugirió que este también iba a estar limitado por las licencias internacionales que estén disponibles para HBO Max al momento de su salida. Esto quiere decir que parte de su catálogo podría simplemente no estar en la plataforma en Latam. No es algo nuevo. En el caso de Disney+, las primeras temporadas de los Simpson están ausentes debido a que los derechos de distribución no los tiene la compañía en la región. Algo similar puede ocurrir en el caso de HBO Max.

Imágenes: Warner Media