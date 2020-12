Todas las películas de 2021 Warner se van para HBO Max

2020 fue el año en el que nos tocó aplazar el cine. Solo hasta este fin de semana pudimos regresar a las salas e, incluso con esto, somos conscientes de que es posible que en cualquier momento estas se vuelvan a cerrar (como ha ocurrido en otras partes del mundo). Como resultado, muchos estudios han optado por jugar de manera más segura y mover todo su calendario a 2021, cuando la perspectiva de una vacuna permitirá que sus salas se llenen de nuevo. Pero quizás un movimiento más arriesgado lo ha realizado Warner Bros Pictures, que ha anunciado que todas sus películas de 2021 irán derecho a su plataforma de streaming, HBO Max.

Se trata de una lista de 17 películas, que tiene algunos de los filmes más esperados del próximo año: ‘Escuadrón Suicida’, ‘The Matrix 4’, ‘Dune’, ‘Godzilla vs. Kong’, ‘Space Jam: A New Legacy’, ‘Little Things’, ‘Judas and the Black Messiah’, ‘Tom & Jerry’, ‘Mortal Kombat’, ‘Those Who Wish Me Dead’, ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’, ‘In The Heights’, ‘Reminiscence’, ‘Malignant’, ‘The Many Saints of Newark’ y‘King Richard and Cry Macho’.

En el caso de Colombia es poco probable que estos cambios nos afecten. Por ahora HBO no ha informado planes de llevar su servicio Max a nuestras costas (seguramente porque manejar las licencias internacionales sería un dolor de cabeza). ‘La Mujer Maravilla 1984’ también llegará a la plataforma de streaming, pero en nuestro caso también la podemos ver en las salas de cine. Esto, por no mencionar proyectos exclusivos del servicio como ‘The Snyder Cut‘ o el especial de Friends.

En el exterior, se trata de un movimiento más peligroso. El mover sus estrenos a la plataforma tiene el potencial de molestar a muchas cadenas de cine. Aunque muchos van al cine por la experiencia de ver un filme en la pantalla grande, también es por un tiempo es la única manera de experimentar estas historias sin terminar con algún spoiler. Los expositores también se encuentran en una situación delicada en la que están intentando traer de regreso a los asistentes y comenzar a recuperarse de las enormes pérdidas que les supuso un año sin cine.

La decisión de Warner Bros puede tener consecuencias importantes a largo plazo sobre cómo consumos películas. Disney ya está dando estos pasos y, aunque resulta poco probable que los teatros desaparezcan en algún momento, sin duda cambiará las reglas del juego de dónde o cuándo podemos ver una película.

Imágenes: Warner Bros