HBO GO desaparecerá para dar paso a HBO Max

Con Netflix adquiriendo nuevas propiedades y Disney+ expandiéndose internacionalmente, HBO está coordinando su propia oferta de plataformas de streaming. Con licencias de Warner Media (que le dan acceso al catálogo de héroes de DC, series como Friends y clásicos animados como los Looney Toons) el primer paso es organizar sus servicios. Por eso la compañía informó hoy que retirará HBO GO y planea modificar la marca de HBO Now, para unificar su servicio dentro de HBO Max. La información fue confirmada por Engadget. De acuerdo con el artículo, para los usuarios de cable en los Estados Unidos, HBO Go será poco a poco desactivado, para ser descontinuado de manera definitiva el próximo 31 de julio.

Por supuesto, estos cambios seguramente no afectarán a los clientes y usuarios de HBO Go en la región. Esto, porque por ahora no hemos oído planes de HBO Max de moverse a nuestra región (seguramente por el hecho de que muchos de los derechos internacionales de sus producciones se encuentran distribuidos entre otros servicios de streaming). Sin embargo, y como medida provisional, es posible que en algún futuro HBO decida cambiar la marca de sus servicios y app a HBO Max también para países como Colombia, preparando el terreno para una transición más sencilla en caso de que en algún momento quiera pisar nuestras costas.

Te puede interesar: Ahora puedes descargar tus series en la app de HBO GO

«La implementación de estos cambios nos permite fortalecer aún más a HBO Max como la plataforma principal para acceder no solo a la sólida oferta de HBO, sino también a una vasta biblioteca de contenido adquirido y originales de WarnerMedia, al tiempo que simplifica nuestra oferta al consumidor en el mercado», dijo HBO en un correo electrónico.

De manera curiosa, HBO Max se presenta como una competencia más interesante a Netflix que Disney Plus. Su catálogo es mucho más diverso, incluso apostando a producciones de anime (que ha sido un segmento clave para Netflix en años recientes). Por otro lado, su mayor problema parece estar en la manera en la que sus propiedades y licencias. Por ejemplo, un elemento que despierta dudas en el público es el hecho de que cintas de DC, como ‘Wonder Woman’, estén en la plataforma por periodos, rotando entre otros servicios.

Imágenes: HBO