Zack Snyder cambia el look del Joker para ‘The Snyder Cut’

Una de las razones por las que esperamos HBO Max en Latinoamérica es por ‘The Snyder cut’. La versión de Zack Snyder de la película que, muchos están de acuerdo, mató el DCU es interesante, quizás solo para cerrar un capítulo en la historia de DC y sus héroes en la pantalla grande. Pero también porque propone una oportunidad de revisar conceptos descartados. En este caso, el Joker menos popular de la pantalla grande.

Quizás una de las decisiones más polémicas ha sido el regreso de Jared Leto a su rol como el joker. El actor solo ha participado en una película, ‘Escuadrón Suicida’, pero su versión del payaso del crimen fue una de las partes más criticadas de las películas. Una razón por la que, hasta donde sabemos, no hay planes para su regreso a una futura cinta del DCU. Sin embargo, Snyder decidió darle una segunda oportunidad integrándolo a la trama.

Sin embargo, parece que el Joker de Snyder no será el mismo que vimos en ‘Escuadrón Suicida’. El director compartió una imagen en la que nos comparte el look y, sorpresa, parece que esta versión copiará el estilo del Joker de la película más reciente de David Ayer.

Por supuesto, un cambio de look no parece suficiente. No fue precisamente la apariencia del joker lo que le ganó a antipatía a Leto de los fans de DC. El problema general fue más su interpretación del villano… que dejó mucho que desear. Por otro lado, la versión de Ayer consiguió ganarse el respeto y corazón de los fans con una locura mucho más interesante y que nos recordó la razón por la que el payaso del crimen es uno de los personajes más populares de este mundo.

En cualquier caso, quizás sea una oportunidad de redención para el actor. ‘The Snyder Cut’ ha prometido ofrecer una segunda oportunidad a historias que no pudieron ser contadas. Quizás sea también la oportunidad para que el Joker de Leto deje de estar como primero en todas las listas de las peores interpretaciones del villano.

Imágenes: Twitter