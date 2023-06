¿El final está cerca? Las ganancias de anuncios en Twitter han caído un 59%

Cada vez es más claro por qué Elon Musk está desesperado en monetizar Twitter. Un reporte de The New York Times asegura que las ganancias por anuncios en la red social cayeron un 59% entre abril y mayo de 2023, en comparación con el mismo periodo en 2022. No solo esto, sino que documentos presentados por empleados de la compañía anticipan que las proyecciones para los próximos meses no son mejores.

A través de un Twitter Space la semana pasada Musk ya había dado un anticipo de la situación económica por la que está pasando la compañía: “la mitad de nuestra publicidad desapareció”, aseguró el multimillonario. Sin embargo, el anterior CEO de Twitter culpa a sus clientes en Europa y Norteamérica por el fracaso comercial de la red social “están poniendo presión extrema (en Twitter) … Quieren llevar a Twitter a la Bancarrota”.

Lo cierto es que la culpa la tiene en buena parte la administración de Musk desde que tomó control de la red social. Uno de los cambios más importantes que ha tenido Twitter en los últimos meses es una actitud mucho más laxa ante la moderación de cuentas, la suplantación de perfiles y el regreso de personalidades que las marcas consideran de alto riesgo (extremistas, homófobos y racistas, por ejemplo).

De hecho, lo que muestran los documentos a los que tuvo acceso The New York Times es que los anunciantes tienen miedo a pautar en Twitter por el incremento en el discurso de odio (algo que ha sido probado por diferentes organizaciones), pornografía, incremento de anuncios de apuestas y productos de marihuana.

La documentación revela que hay compañías y agencias de publicidad que han aconsejado a sus clientes el dejar de pautar por completo en Twitter. Otras han reducido o limitado la pauta que realizan en la red social. De hecho, Twitter incluso está teniendo problemas para vender anuncios que antes eran ‘obligatorios’ para la promoción de películas, eventos, videojuegos o promociones de marcas (y que pueden costar hasta $500.000 dólares por tan solo 24 horas).

Hace poco Musk nombró a Linda Yaccarino como la nueva CEO de Twitter y le encomendó la tarea de traer de regreso a estos anunciantes a la plataforma (algo en lo que ella tiene experiencia). Sin embargo, Musk no ha dejado de realizar anuncios y cambios a la red social que mantienen a las agencias de publicidad en alerta. Por ejemplo, la semana pasada la plataforma se retiró del 2022 Code of Practice on Disinformation y fue amenazado por las autoridades europeas de ser prohibida en la región si la no cumple en sus políticas con los compromisos solicitados. La misma semana Ella Irwin (la encargada de moderación y seguridad de contenidos en Twitter) renunció, dejando todavía más dudas del estado caótico en la red social.

La semana pasada también se reportó que Twitter solo cuesta hoy un tercio de lo que Elon Musk pagó, lo que significa que el multimillonario se encuentra en una situación compleja, en especial ahora que sus planes para convertir al servicio en ‘X’ o la plataforma de todo parecen estar detenidos por el pequeño problema de que nadie quiere comprar lo que ofrece.

Imágenes: Montaje ENTER.CO