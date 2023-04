Twitter Blue solo ganó 28 nuevos suscriptores al eliminar la verificación antigua

Esta semana Twitter realizó el cambio prometido y eliminó todas las etiquetas de verificación antiguas. Aunque Elon Musk, el CEO de la red social, aseguró que el ajuste tenía como objetivo el ‘equilibrar’ el acceso a la verificación su objetivo era mucho más transparente: obligar a más personas a suscribirse a Twitter Blue si deseaban mantener su medalla de verificado.

Sin embargo, parece que el objetivo no se cumplió a menos que consideremos 28 nuevos suscriptores de Twitter Blue como un éxito rotundo.

Update for the day after: just before the purge yesterday, 19,469 of the 407k legacy verified accounts I had identified in early April had Twitter Blue. Today that number for those same accounts is 19,497, for a net increase of 28 accounts.

— Travis Brown (@travisbrown) April 21, 2023