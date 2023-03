La sección de ‘Para Ti’ de Twitter solo recomendará cuentas con Twitter Blue a partir de abril

¿Ya estabas cansado de que la sección de ‘Para Ti’ solo mostrara cuentas que nada te interesaban? Pues todo siempre se puede poner mucho peor. Elon Musk anunció a través de su perfil de Twitter que a partir del 15 de abril la sección de ‘Para Ti’ solo recomendará contenido de cuentas que hayan pagado la suscripción de Twitter Blue.



Esto no significa que en esta sección dejarás de ver cuentas que estés siguiendo. Solo que en adelante solo las cuentas ‘verificadas’ de manera paga serán visibles en tu línea de tiempo.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023