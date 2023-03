Oh… no: ¿Por qué Twitter eliminará la etiqueta de verificado?

En otra decisión polémica, en un año de estrategias y escándalos, Twitter ha anunciado que a partir del primero de abril la red social comenzará a remover la etiqueta de verificado original de las cuentas en la red social. La noticia fue compartida a través del perfil de ‘Twitter verificado’.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023