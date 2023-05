¿Quién es Linda Yaccarino, la nueva CEO de Twitter?

Twitter ya tiene nuevo CEO. Después de que esta semana Elon Musk anunciara que había seleccionado a su reemplazo para dirigir la red social, este 12 de mayo el multimillonario anunció que Linda Yaccarino ha sido seleccionada como su reemplazo. El nombramiento de Yaccarino llega solo horas después de que rumores apuntaran a que ella era el nombre con más opciones para asumir el cargo.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023