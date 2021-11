El metaverso de Facebook es una visión a 5 o 10 años

El metaverso está en las manos de los desarrolladores. Para que este proyecto se convierta en una realidad, Meta (antigua Facebook) requiere de sus ideas, de su criterio, de su destreza y de su talento. Ese es el cóctel necesario para realizar un universo virtual tan atractivo que revolucione a internet. El gigante tecnológico invertirá $US50 millones para preparar el recurso humano que se necesita para hacer realidad la idea de Mark Zuckerberg. Pero ¿vale la pena? ¿Es realizable?

En Enter.co hablamos con el Director de Meta para la Región Andina, Juan Pablo Consuegra, para conocer el estado actual de ese proyecto y sobre el cambio de nombre de Facebook; pues para muchos no deja de llamar la atención que, en medio del escándalo por algunas prácticas de la compañía expuestas en los ‘Facebook Papers‘, Mark Zuckerberg hubiera evitado hablar del tema en Connect y, en cambio, hubiera decidido centrarse, en la presentación anual de su compañía, en exponer el futuro de las interacciones virtuales. El director respondió nuestras dudas.

¿Qué tan cerca estamos de un metaverso funcional?

Juan Pablo Consuegra (JPC): Esto es una visión a muchos años: 5 o 10 años, pero hay algunas cosas que ya existen hoy que nos permiten tener una idea de esto cómo va a funcionar, de cómo vamos a entrar al metaverso y qué tipo de experiencias vamos a tener ahí. Ya hay algunos casos de uso más o menos identificados, de cientos que podrían haber.

¿Qué se necesita hoy para que Meta logre hacer realidad el metaverso en el tiempo que presupuestan?

JPC: Es importante decir que nosotros, como compañía, estamos liderando esta transformación tecnológica, pero que el metaverso no es un producto nuestro. No es «metaverse de Facebook». Esto es un trabajo de industria. Es un trabajo de colaboración entre compañías, gobiernos, instituciones académicas, reguladores y universidades. Esto es un trabajo de todo el mundo para que realmente logremos capitalizar la visión del metaverso.

En ese orden de ideas, los creadores, los desarrolladores, los emprendedores, tienen un papel fundamental porque van a poder tener la capacidad, la libertad y el empoderamiento de diseñar experiencias, productos y servicios que, muy seguramente, hoy no existen.

Si el metaverso aún no existe, ¿Cómo puede prepararse un creador, un desarrollador o una empresa para su posible llegada?

JPC: Lo primero es empezando a hablar del tema y empezando a entender y proyectar esas visiones a largo plazo. Lo segundo, es aprovechando productos que hoy ya existen para entrar al metaverso. Existen gafas de 3D. En Connect, por ejemplo, presentamos las que diseñamos en alianza con RayBan que no solo son estéticas, sino que son tecnológicamente avanzadas porque dentro de ellas hay microprocesadores, cámaras de video, de foto, etcétera… Las empresas y las personas tienen que empezar a familiarizarse con esto.

Para eso construimos un fondo que va a tener una inversión de $US50 millones (hecha por nosotros durante dos años) para invitar a grandes universidades de todo el mundo para que trabajen con nosotros en ese programa de investigar y crear currículums de entrenamiento para acompañar todo este desarrollo del metaverso. Porque si la gente no está lista, no está entrenada, o no tiene las capacidades, esta es una mesa que va a quedar coja.

¿Actualmente contamos con la tecnología necesaria para crear ese universo virtual?

JPC: Ya existen algunas cosas y no solo desde Facebook porque hay otras compañías que ya tienen productos para realidad virtual y realidad aumentada. Y ya existen también productos que ponen al consumidor en un mundo digital como videojuegos al estilo de Fortnite, por ejemplo. Seguramente estos mundos virtuales van a ser parte de la fundación de este metaverso de aquí en adelante.

Facebook tiene una unidad que se llama Facebook Reality Labs, que se encarga de hacer investigación y desarrollo alrededor de la tecnología, pero todavía hacen falta muchísimas cosas por construir. El reto es enorme porque necesitamos hacer dispositivos que proyecten hologramas, proyectores, baterías, radios, chips de silicona, cámaras, parlantes y que, además quepan en dispositivos que sean fáciles de llevar para ti y para mi.

¿El cambio de nombre de Facebook tiene que ver con una estrategia para mejorar la reputación de la empresa?

JPC: Esto es un cambio fundacional y no un cambio reputacional que se viene trabajando hace muchísimos meses, cuando surgió la conversación de cómo visualizamos la compañía en esta siguiente etapa de la economía global. El nombre ‘Meta’, captura realmente hacia dónde queremos ir, y el futuro que queremos ayudar a construir. Siendo así, el cambio es absolutamente fundacional porque está transformando los cimientos de nuestra compañía.

Obviamente nuestros servicios van a mantener sus nombres, pero el cambio evita confundir la compañía con un producto por llamarse igual y, en cambio, genera una claridad absoluta y estratégica hacia dónde estamos enfocados.

Te puede interesar: Así lucirá el metaverso

¿Cómo va a proteger ‘Meta’ los datos de los usuarios en el metaverso?

JPC: Nuestra misión es que este desarrollo sea, primero, de todo el mundo. El metaverso no es un desarrollo solo de nosotros y tampoco es que vaya a haber cinco metaversos de distintas compañías. La idea es que todos desarrollemos un solo metaverso, así como solo existe un internet.

Por eso queremos desarrollar este proyecto lenta e inteligentemente, para que involucremos desde temprano a todas las partes necesarias: gobiernos, industrias, reguladores y poder solucionar esas y otras preguntas con anticipación.

Una alternativa que propuso Mark Zuckerberg fue la de asignarle una cuenta al avatar como si fuera una cuenta de correo electrónico y que desde allí se controle la privacidad y la información de esa persona digital. Todavía pueden haber muchas alternativas para validar la identidad en el metaverso.

¿Han pensado en cómo el metaverso impactará la salud mental de los usuarios?

JPC: Nadie pretende planear una visión tecnológica que sea obligatoria para la gente. Nadie se va a fusionar con su avatar dentro del metaverso, pero sí creo que todas estas preguntas van a tener que ser resueltas con base en lo aprendido del pasado.

¿Qué beneficios trae este metaverso?

JPC: A parte de estar construyendo un nuevo paradigma tecnológico, estamos también construyendo un nuevo espacio y oportunidad económica para empresas que hoy no existen, para empresas actuales con productos que no existen hoy, o para experiencias diferentes que tampoco existen hoy.

Imágenes: Meta