Twitter podría ser prohibida en Europa por desinformar

La plataforma de Elon Musk está en problemas, de nuevo. Twitter podría ser prohibida en Europa por no seguir las regulaciones contra la desinformación establecidas por la Unión Europea. El ultimátum proviene del Ministro Digital francés, Jean-Noël Barrot que, para el medio France Info, advirtió a la red social de que tiene que ponerse al día con la tarea de combatir las noticias falsas o correr el riesgo de no poder ser utilizada en los países europeos.

“La desinformación es una de las amenazas más graves que pesan sobre nuestras democracias”, aseguró Barrot. “Twitter, si repetidamente no sigue nuestras reglas, será prohibido en la UE”.

Como parte de los movimientos más recientes de la compañía, Elon Musk retiró a Twitter del 2022 Code of Practice on Disinformation (un manual voluntario contra la desinformación). Este documento contiene reglas que compañías como Alphabet o Meta se han comprometido a seguir para combatir el fénomeno de las noticias falsas.

Aunque no se trata de un conjunto de reglas obligatorio sí lo será la Digital Services Act (Acta de Servicios Digitales) que entrará a funcionar el próximo 25 de agosto de 2023 en toda la Unión Europea. Muchas de las obligaciones que las compañías tendrán que seguir están inscritas en el CPD por lo que el retiro de Twitter se toma como un mensaje de desafío de la plataforma frente a las normas que tendrá que acatar.

“Las obligaciones permanecen. Puedes correr, pero no te puedes esconder… nuestros equipos estarán en contacto”, lee un mensaje a través de Twitter publicado por Thierry Breton, Comisionado de la Unión Europea.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023