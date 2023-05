Twitter ahora permitirá a medios el cobrar a los usuarios por ‘clic’ en sus artículos

Twitter sigue buscando cualquier manera posible de monetizar la red social. Este sábado, 29 de abril, Elon Musk anunció que pronto esta plataforma habilitará una función que permitirá a medios de comunicación o creadores de contenido el poder cobrar a los usuarios por ¿clic’ es sus artículos.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.

This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…

— Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2023