¡Las suscripciones de Twitter ya están activas en todo el mundo! Así puedes activarlas

A través de su perfil en Twitter Elon Musk, CEO de la red social, anunció que la posibilidad de activar las suscripciones ya está activa a nivel mundial. La función para monetizar contenido dentro de la red social previamente se encontraba limitada a los Estados Unidos y otros territorios.

Content creators can now enable subscriptions to their text, pics & video worldwide on this platform! https://t.co/XzrFMLPytB

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2023