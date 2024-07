La Unión Europea ha acusado a X/Twitter de engañar a sus usuarios y anticipa consecuencias

La guerra entre Elon Musk y la Unión Europea continua, con la unión de países acusando a Twitter/X de ‘engañar’ a sus usuarios, al mismo tiempo que Elon Musk responde asegurando que la UE intentó conseguir un acuerdo debajo de la mesa si ‘censuraban’ el discurso de las personas.

¿Qué es lo que está ocurriendo?

El precedente para la pelea más reciente es la lucha que ha tenido en años recientes la Unión Europea para crear una serie de normas que regulen con más fuerza a las compañías de tecnología, incluyendo a las redes sociales. Parte de estas nuevas leyes incluyen el acceso a los datos para poder estudiar el impacto de las noticias falsas, difusión de contenido ilegal acoso o matoneo. La EU también está exigiendo a las redes que sean transparentes sobre el tipo de publicidad que están mostrando a través de repositorios públicos. Todo esto hace parte de la Digital Service Act, el conjunto de normas creado para regular a estas empresas en la Internet.

Twitter/X se ha negado a cumplir con estas condiciones y, de hecho, ha desafiado en diferentes ocasiones la autoridad de la Unión Europea. Es por eso que esta semana la Comisión Europea realizó una primera sesión para estimar las posibles acciones contra la red social de Elon Musk, en la que decretó culpable a Twitter/X de haber violado la Digital Service Act.

Y es que las conclusiones a las que llegó la Comisión Europea son graves. De manera directa, la organización aseguró que Twitter/X está engañando a sus usuarios al diseñar una interfaz para ‘cuentas verificadas’, pero que no son otra cosa más que un servicio pago. La Unión Europea también le recordó a Twitter que todavía debe hacer pública sus políticas y practicas de anuncios, principalmente para permitir la investigación.

Esta idea fue reforzada por Margrethe Vestager, vicepresidente ejecutiva de la Comisión Europea, que publicó en X este viernes en Twitter/X que la red social: “Engaña a los usuarios, no proporciona un repositorio de anuncios adecuado y bloquea el acceso a los datos para los investigadores“.

In our view @X doesn’t comply with the DSA in key transparency areas. It misleads users, fails to provide adequate ad repository and blocks access to data for researchers. It’s the first time we issue preliminary findings under the Digital Services Act. https://t.co/WtJ65GPwQY

Musk, con el tono particular que ha marcado sus apariciones más recientes, acudió a su perfil para entregar una versión de lo que está ocurriendo: de acuerdo con el multimillonario la Unión Europea acudió a él y le propuso (por debajo de la mesa) que “si comenzábamos a censurar cierto tipo de discurso sin decirlo no nos multarían”.

“Las otras plataformas aceptaron el acuerdo. X no lo hizo”.

The European Commission offered an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.

The other platforms accepted that deal.

did not. https://t.co/4lKsaRsYoA

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024