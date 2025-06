En un contexto donde la demanda de profesionales en tecnología crece a nivel global, se abre una nueva convocatoria de cursos Oracle gratis a través de Oracle Next Education (ONE), el programa educativo online y gratuito enfocado en la empleabilidad.

Dirigido a personas mayores de 18 años que buscan transformar su futuro profesional, ofrece rutas de formación en inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo Back-End y certificación en Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Con ONE, los participantes acceden a una experiencia de aprendizaje flexible, actualizada y con alto impacto en su proyección laboral.

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de julio de 2025, y las clases comienzan el 22 de julio. Es una oportunidad real para quienes quieren adquirir habilidades técnicas con respaldo internacional y acceso directo al mercado laboral.

Un programa con impacto social y enfoque profesional

ONE no es solo un curso, es una iniciativa de transformación social. Diseñado para personas que no han tenido acceso a educación tecnológica de calidad, el programa busca democratizar el conocimiento y conectar a los estudiantes con empresas aliadas que necesitan talento preparado.

Con una duración total de entre 7 y 12 meses, el plan de estudios ofrece más de 700 horas de contenido 100 % virtual. La estructura combina teoría, práctica, desafíos, mentorías y proyectos aplicados. Desde su creación, ONE ha formado a más de 107 000 estudiantes en América Latina y proyecta impactar a 40 000 nuevos participantes en esta edición.

Formación en dos etapas, con especialización y certificación

La formación se desarrolla en dos etapas complementarias que guían al estudiante desde los fundamentos hasta la especialización. La primera, conocida como Tech Foundation, tiene una duración de siete meses y permite al participante elegir entre dos rutas; Ciencia de Datos con Inteligencia Artificial y Python, o Desarrollo Back-End con Java y Spring.

Cada opción combina desafíos técnicos, fortalecimiento de habilidades blandas, aplicación práctica de inteligencia artificial generativa, mentorías, clases en vivo y el acompañamiento de una comunidad activa.

Completada esta fase, el estudiante avanza a Tech Advanced, un módulo de tres meses que profundiza en conocimientos técnicos clave. Aquí se abordan temas como bases de datos con MySQL, aplicaciones con inteligencia artificial y la preparación para la certificación internacional OCI Foundation. Esta segunda etapa está diseñada para consolidar lo aprendido y proyectar al alumno hacia oportunidades laborales concretas en el sector tecnológico.

Además, los estudiantes se integran a la comunidad AlumniONE, donde acceden a webinars, mentorías, simulaciones de entrevistas y vacantes laborales exclusivas a través de la plataforma EmpregaONE.

Te puede interesar: Lanzan oferta doble para aprender Python y automatizar el trabajo desde cero

Un ecosistema de aprendizaje con soporte continuo

A lo largo del programa, los participantes cuentan con el respaldo de una comunidad activa en Discord, el acompañamiento de instructores dedicados y una herramienta clave llamada Luri, una inteligencia artificial que funciona como asistente educativa personalizada. Este entorno de soporte refuerza la experiencia de aprendizaje, promueve el trabajo colaborativo y mantiene la motivación de los estudiantes a lo largo de su formación.

ONE también incluye contenidos de desarrollo profesional, como liderazgo, agilidad, organización personal y emprendimiento. Estas competencias complementan la formación técnica y son altamente valoradas por empleadores en el sector tecnológico.

Requisitos de inscripción

Tener más de 18 años No haber cursado posgrados ni trabajar en tecnología Contar con al menos 4 horas diarias disponibles para estudiar Tener acceso a internet y una computadora con especificaciones mínimas (4 GB RAM, 50 GB libres)

Además, Oracle da prioridad a quienes hayan estudiado en instituciones públicas o estén actualmente desempleados. ONE está disponible en países como Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, República Dominicana, entre otros.

Oracle permite realizar preinscripciones durante todo el año a través de su sitio web para quienes deseen recibir alertas anticipadas. Las inscripciones oficiales se abren solo dos veces al año; en esta edición, el plazo estará abierto hasta el 15 de julio de 2025, y las clases comenzarán el 22 de julio.

Empleabilidad: el objetivo final de ONE

Al completar la etapa Tech Advanced, los egresados ingresan a AlumniONE, una comunidad exclusiva que ofrece beneficios reales como acceso a EmpregaONE, un centro de vacantes dirigido por empresas aliadas. En esta plataforma pueden configurar su perfil profesional, postularse a ofertas en tecnología e incluso participar en procesos de selección, todo sin costo alguno.

Adicionalmente, AlumniONE ofrece CareerUP, un programa de la FIAP con eventos, talleres y mentorías enfocadas en soft skills (liderazgo, comunicación, diversidad e inclusión), preparación para entrevistas y marketing personal. Esto fortalece la empleabilidad del estudiante a través de herramientas prácticas y apoyo constante en su inserción profesional.

Empirismo y resultados respaldan el impacto del programa, ya que según una fuente, ONE ha graduado a más de 91 800 personas y logrado 12 000 colocaciones laborales directas, generando un impacto estimado de aproximadamente US $108 millones anuales en salarios. Esto demuestra que no solo se imparte conocimiento técnico, sino que el programa establece conexiones reales entre los participantes y el mercado laboral.

¿Cómo postularte?

Ingresa al sitio oficial del programa:

👉 https://www.oracle.com/latam/education/oracle-next-education Revisa los requisitos y descarga el Manual del Candidato Completa el formulario de inscripción Confirma tu correo y sigue los pasos que recibirás

Oracle Next Education es más que un curso; es una plataforma de lanzamiento para cientos de talentos que hoy trabajan en tecnología gracias a esta experiencia. Con contenidos de alto nivel, certificaciones internacionales y acceso a empleadores reales, ONE representa una de las rutas más efectivas y accesibles para insertarse en el ecosistema digital de hoy.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT