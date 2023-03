El nuevo sistema pago de API de Twitter es el fin de los desarrolladores en la red social

Para nadie es secreto que la nueva filosofía de Twitter en la administración Musk es: pagar para disfrutar. Pero no solo han sido afectados los usuarios de la plataforma, sino que los mismos desarrolladores están viendo un panorama en el que parece poco rentable, sino imposible el poder crear herramientas para la app. Y la razón está en que esta semana la red social finalmente reveló el precio de acceso a la API de Twitter… y es imposible de pagar para la mayoría.

Un poco de contexto. En 2023 Elon Musk anunció que a partir de este año la API de Twitter, que hasta el momento era de acceso libre, solo iba a poder ser accedida y usada a través de un sistema pago. Después de recibir retroalimentación de cientos de desarrolladores que habían creado herramientas para la red social el CEO anunció que crearían un sistema de ‘categorías’ y que ofrecería una alternativa gratis para lo que él ha denominado como ‘los bots buenos’.

Ahora, después de semanas de silencio, finalmente tenemos información de cómo funcionará el sistema y el resumen es que no lo hará a menos de que tengas una billetera profunda.

La categoría gratuita de Twitter solo ofrece la posibilidad de realizar 1500 publicaciones al mes, junto con acceso a la red social.

Today we are launching our new Twitter API access tiers! We’re excited to share more details about our self-serve access. 🧵

Luego está la categoría básica que tiene un precio de 100 dólares al mes (y que Musk, de manera divertida, asegura está dirigida a estudiantes y programadores de hobby) y da acceso a 50.000 solicitudes de publicación y 10.000 solicitudes de lectura al mes.

Para aquellos desarrolladores que requieren más solicitudes hay solo una opción: la categoría de empresas que tiene un precio de 42.000 dólares al mes.

Con estos precios muchos de los desarrolladores que hoy cuentan con productos o proyectos dependientes de la API de Twitter simplemente han quedado sin muchas posibilidades de acceso a la plataforma o, en el mejor de los casos, tendrán que revisitar los costos de sus servicios para poder justificar un pago de 42.000 dólares.

Fortunately, we only started building our Twitter tool a month ago so we can pivot

And the next tier is $42,000. 😅

Twitter API goes from offering 2M tweets/month for free to 10,000/month for $100.

The whole Twitter API change is crazy.

They could have created a nice fair tiered system with different rate limits and had tons of developers immediately upgrade.

Instead they choose to shut down every chance of any small project growing and push the whole community away.

🤬

— Blakey 🚀 (@yekalb) March 30, 2023