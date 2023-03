Twitter ahora muestra a quién respondes…  pero solo en PC

En los últimos meses la experiencia de usuario en Twitter no ha sido la mejor. La administración de Elon Musk se ha tomado en serio su nueva filosofía de ‘pagar para disfrutar’ que hoy tiene la red social. Y un cambio que no fue anunciado y que a muchos dejó rascando la cabeza fue la decisión de no mostrar el tuit original en una publicación de respuesta.

Parece que la manera de mostrar respuestas ha regresado a la normalidad… al menos en PC. Por ahora las respuestas en la versión móvil de Twitter siguen sin añadir el contexto necesario y adornan nuestras líneas de tiempo con mensajes desconectados.

Lo curioso de la situación es que, a la fecha de publicación de este artículo, no es claro si el cambio hace parte de una actualización de Twitter o simplemente se trata de un error. Debido a que Musk eliminó el departamento de comunicaciones de la red social la única manera en la que hoy se informan estos cambios es a través de la cuenta de Elon Musk y, en algunos casos, los perfiles oficiales de la plataforma.

Lo más seguro es que se trate de un error de Twitter y no un cambio intencional. Una prueba de esto está en que a través de herramientas como Tweetdeck las publicaciones de respuesta se mostraban de manera normal. También encajaría dentro de la forma como hoy la red social comunica sus problemas. Los últimos meses Twitter ha tenido caídas masivas y errores a gran escala, pero en la mayoría de casos no hemos tenido razón del por qué de los problemas.

Y el motivo parece ser la manera en la que Musk ha priorizado los proyectos de desarrollo dentro de la plataforma. Los ingenieros y desarrolladores dentro de la compañía han compartido su experiencia lidiando con tiempos de entrega imposibles o completando tareas que antes estaban diseñadas para equipos completos, pero ahora están a cargo de un solo ingeniero. No solo esto, sino que las nuevas funciones suelen aterrizar con muchos errores (por ejemplo, hoy es posible que no pierdas la medalla de verificado incluso si cancelas tu suscripción de Twitter Blue).

