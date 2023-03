El cambio en la verificación ha hecho que Twitter Blue sea una estafa

Hoy somos esclavos de los servicios de suscripción. Si tienes una consola debes pagar por Nintendo Online o Xbox Game Pass para que funcione. Si quieres ver Stranger Things hay que suscribirse a Netflix. ¿Irritado por los anuncios en YouTube? Hay que sacar dinero para YouTube Premium. Pero hasta el momento no parece haber una estafa mayor que Twitter Blue.

Y el cambio en la verificación solo lo ha empeorado porque $600.000 pesos al año por Twitter Blue suenan como una terrible inversión de dinero en 2023.

La verificación no significa nada

Cuando Elon Musk anunció que las cuentas que tuvieran Twitter Blue serían verificadas, para muchos fue la principal razón para pagar por la suscripción. De hecho, el mismo Musk aseguró que la idea era eliminar la barrera entre las ‘celebridades’ y que las personas comunes pudieran tener la ‘misma medalla que ellos’.

El anuncio causó polémica y al final la compañía decidió realizar una aclaración indicando si una cuenta tenía una verificación paga o si era una cuenta antigua relevante. No es que la solución de Twitter sirviera para algo, porque al final el símbolo al lado del nombre de usuario era idéntico. El pago servía porque al menos podía confundir a los menos atentos y hacer creer que la cuenta era relevante por algo más que una suscripción mensual.

Pero el anuncio de Musk confunde porque, al eliminar la verificación, está quitando la razón por la que muchas personas en primer lugar pagaron por esta medalla. ¿Cuántas celebridades están interesadas en pagar por ser verificadas? ¿Si todo el mundo paga, entonces realmente le dará mayor validez la medalla a una publicación que a otra?

Si todos los que tienen verificación son cuentas pagas… ¿no deja esto de hacerlas especiales?

Una promesa de pagos… que no aplica

Por supuesto, Musk también prometió que los creadores pronto recibirán un pago por publicar su contenido en la red social y compartirlo.

Esto fue hace meses. Y hasta el momento no hay indicadores de que algún creador o persona con Twitter Blue esté monetizando a través de sus trinos. De hecho, la página de Twitter no ofrece ninguna explicación a cómo se aplicará esta política: ¿pagarán por el número de personas que vean la publicación? ¿Por las interacciones? ¿Cómo se monetiza una imagen y cuánto paga cada clic?

Quizás lo más interesante sea: ¿tiene sentido pagar para hacer dinero cuando las demás plataformas ofrecen alcance gratis? Facebook e Instagram (ardiendo por sus propios errores) no cobran a sus creadores. YouTube, con todo lo que se puede criticar, tampoco pide a las personas invertir en sus canales para poder compartir contenido.

Y la razón es sencilla: no tiene sentido pagar para generar dinero cuando se sabe que los ingresos por pauta de este tipo son mínimos. Solo los grandes creadores generan suficientes ganancias para recuperar lo que ofrece el suelo con un trabajo estándar. De hecho, la gran mayoría de YouTubers e influencers hoy dependen de ingresos externos porque la monetización simplemente no atrae suficiente dinero.

Mejor posicionamiento no significa mejores resultados

Aquí una ley de SEO: mejor posicionamiento en las respuestas y las búsquedas no se traduce en mayor interacción.

Un mensaje viral no necesita de Twitter Blue para hacerse masivo. Lo logra porque sigue las pautas para generar conversación (ser polémico, gracioso o relevante). De la misma manera, tener más visibilidad en una respuesta no es relevante si la persona en cuestión no tiene interés de conversar o no es el objetivo de una publicación.

Si bien posicionar un mensaje puede ser clave para conseguir mejores resultados, es el contenido el que finalmente ayudará a que tenga mayor alcance. De la misma manera, Chris Evans no consigue más respuestas en su cuenta por ser verificado. Lo hace porque es Chris Evans y lo que dice es importante para sus seguidores.

Imágenes: Montaje ENTER.CO