¿Deberías comprar la expansión de Nintendo Online?

Desde ayer está disponible la expansión de Nintendo Online. El paquete no ha llegado sin algo de resistencia de los fans de Nintendo, que han criticado a la compañía por esconder algunos de sus juegos más emblemáticos detrás de un pago adicional.

Quizás está es la razón por la que muchos están dudando en si comprar o no el paquete de expansión para sus cuentas. ¿Vale la pena invertir en él? ¿Qué pasa si quiero salirme? En ENTER.CO respondemos esta pregunta.

No es un DLC, sino una suscripción adicional

Lo primero que tienes que entender, es que el nombre de DLC puede ser algo engañoso. Usualmente un DLC supone que lo que tienes es contenido alternativo, pero que no es necesario para la experiencia base. Hasta aquí todo tiene sentido con la manera en la que funciona el DLC de Nintendo Online.

La diferencia está en que, contrario a un DLC, si pagas por el paquete adicional no hay manera de volver al servicio base sin cancelar antes la renovación automática de todo el paquete completo de Nintendo Online. Luego de esto tendrás que esperar a que termine la suscripción y comenzar con una nueva suscripción… lo que también significa que tendrás que agregar a todos los miembros del grupo familiar de regreso (en caso de que estés o seas parte de uno).

Las adiciones de los juegos son importantes

¿Qué tantas ganas y tiempo tienes para jugar Super Mario 64, Ocarina of Time o Star Fox 64’? Esta es la pregunta más importante al momento de pensar en si invertir en la expansión.

La razón está en que en última instancia pagando por la oportunidad de jugar estos títulos en tu consola Switch en vez de emularlos o probar las versiones que quizás tengas ya en otras consolas. También debes considerar que al igual que en otros servicios de suscripción los juegos solo permanecerán en tu librería en tanto la suscripción se encuentre activa. Lo que significa que el uso que le des determinará qué tan valiosa o será para ti.

¿Qué ofrece la expansión de Nintendo Online?

La expansión de Nintendo viene con tres adicionales importantes. La primera es una selección de juegos para la Nintendo 64:

– Dr. Mario 64

– Mario Kart 64

– Mario Tennis

– Sin and Punishment

– Star Fox 64

– Super Mario 64

– The Legend of Zelda: Ocarina of Time

– WinBack: Covert Operations

– Yoshi’s Story

La segunda es una selección de juegos de la Sega Genesis:

– Castlevania: Bloodlines

– Contra: Hard Corps

– Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

– Ecco the Dolphin

– Golden Axe

– Gunstar Heroes

– MUSHA

– Phantasy Star 4: The End of the Millennium

– Ristar

– Shining Force

– Shinobi 3

– Sonic the Hedgehog 2

– Streets of Rage 2

– Strider

Por ultimo está la adición del paquete de tipo de DLC para Animal Crossing New Horizons, Happy Home Paradise. Este paquete de contenido adicional te permitirá construir nuevos hogares, más allá del espacio que tienes en tu isla.

¿Qué tan buena es la emulación?

En general, la experiencia es bastante buena. Si estás buscando hacer un speedrun quizás tengas que quedarte con los emuladores, pues hay un lag entre las pulsaciones y los juegos, pero es tan menor que pocos usuarios lo notarán. Los juegos corren bien y los gráficos no se distorsionan sin importar en qué tipo de pantalla estés jugando.

Un par de advertencias: no hay posibilidad de remapear los controles. De nuevo, algo menor para aquellos que solo quieren jugar de manera manual los títulos disponibles. También parece haber problemas con el soporte para controles originales o réplicas de Nintendo 64, incluso si cuentas con adaptadores.

¿Qué pasa si espero un poco más?

Para dar algo de crédito a Nintendo, no necesitas renovar o actualizar al DLC de Nintendo Online de inmediato. La suscripción ajustará el precio al tiempo restante que quede en tu suscripción base. Lo que queremos decir con esto es que, si no tienes mucha prisa, puedes esperar a estar cerca a la renovación o de tu suscripción o aprovechar que se renovó hace poco para ver un pequeño ‘descuento’.

Otro punto importante es que la lista de juegos disponibles, así como DLC no parece ser definitiva. Es posible que en los próximos años Nintendo añada nuevos juegos y paquetes de contenido extra al servicio de suscripción (en especial si ven éxito con la alternativa que ofrece Animal Crossing).

¿Vale la pena comprar la expansión de Nintendo Online?

Con todo el panorama actual hemos creado cinco razones a considerar por la que deberías o quizás no comprar la expansión de Nintendo Online.

Cómprala sí:

– Eres un fan/tienes interés en jugar los títulos disponibles.

– Tienes un plan familiar, que ayude a reducir su costo.

– Tienes la intención de mantener la expansión con el valor adicional por más de un año.

– No tienes problemas con problemas de soporte para controles retro.

– Sueles usar mucho la galería de juegos disponibles en Nintendo Online.

Piénsalo si:

– Tienes una suscripción individual. El aumento de precio no lo vale.

– No te ves jugando más allá de dos o tres de los juegos disponibles en su catálogo.

– Tienes dudas de que vayas a utilizar la expansión por más de un año.

– La quieres comprar por el DLC de Animal Crossing. Es mejor invertir en él por separado.

– Prefieres las posibilidades que ofrecen los emuladores.

Imágenes: Nintendo