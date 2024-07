Reporte: ¿No más Crash? Al parecer se habría cancelado el desarrollo de ‘Crash Bandicoot 5’

Malas noticias para los amantes de Crash. Al parecer ‘Crash Bandicoot 5’ ha sido cancelado, o al menos eso asegura una de las fuentes cercanas al desarrollo del videojuego.

El artista conceptual Nicholas Kole aseguró, a través de un hilo en X/Twitter, que el proyecto ‘Dragon’ en el que se encontraba trabajando había sido cancelado. Por supuesto, muchos fans creían que debido al código nombre del juego se trataba de un nuevo título de Spyro, pero Kole aclaró que se trataba de una versión de ‘Crash Bandicoot 5’ que había recibido el hachazo.

“Si es Spyro, voy a ser el hombre vivo más enojado que ha existido”, escribió un fan, a lo que Kole respondió: “No es Spyro, pero algún las personas escucharán sobre el juego de Crash 5 que nunca ocurrió, y eso romperá corazones”.

WELL. Our cancelled project of the last 3 years is officially, truly dead as of today (internal attempts to save it failed), and the embargo on the whole body of portfolio work has been lifted.

RIP Project Dragon. Brace yourselves for the largest ever art bomb of work I loved 👁️

— Nicholas Kole (@FromHappyRock) July 13, 2024