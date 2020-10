Los primeros 15 minutos de ‘Crash Bandicoot: its about time’

El Bandicoot favorito de todos está de regreso. ‘Crash Bandicoot: it’s about time’ se presentó hace un par de meses como la promesa adeudada de una secuela verdadera de los primeros juegos. Era lógico el regreso de Crash, Coco y los demás personajes, después del éxito masivo que tuvo ‘N.Sane Trilogy’ (la versión remasterizada de los primeros tres juegos).

Pero Crash llega con nuevos trucos. Como podrán ver en nuestros primeros 15 minutos, el juego ha cambiado algo más que el estilo seleccionado para animar al personaje. Lo primero que hay que reconocer es que los controles se sienten muy bien. Luego, también notarán que ahora cada vez que se realiza un salto es posible ver un halo de luz que indique donde se va a aterrizar. Se trata de una ayuda enorme, que permite calcular con mayor precisión que solo el ojo cada una de las maromas del personaje en ‘Crash Bandicoot: its about time’.

Otros cambios que los jugadores notarán en los primeros 15 minutos es que ahora ‘Crash’ cuenta con un modo moderno y uno tradicional. En el tradicional puedes acumular vidas y una vez que las pierdes es Game Over y deberás comenzar el nivel desde el inicio. Con la nueva modalidad, sin embargo, de lo que se lleva cuenta es de las veces que has muerto, no de tu vida. Siempre que mueres re aparecerás en el último checkpoint e incluso es posible que se creen nuevos si pierdes la vida en un mismo lugar demasiadas veces. Por último, está la existencia de las máscaras que, a diferencia de Aku, no son tus protectores, sino que ayudan a atravesar ciertas zonas al otorgar habilidades adicionales. No entraremos en detalles para aquellos que las quieren descubrir por ellos mismo, pero les podemos garantizar que son de las mejores adicionales al juego

Otro cambio importante en ‘Crash Bandicoot: it’s about time’ está en el sistema de cristales. Ahora recibes un cristal por completar cada uno de los logros del nivel: completarlo, romper todas las cajas, no morir más de tres veces, encontrar el que se encuentra escondido, etc. La principal razón para ir detrás de ellos es la posibilidad de desbloquear skins únicos de cada personaje.

Por lo demás, tienes el mismo ‘Crash Bandicoot’ de siempre. Tienes las mismas bases de siempre: niveles de platfomer con cajas perfectamente alineadas para hacerte pensar cuál es la manera idónea de obtenerlas sin morir en el intento. Esto, junto con el nivel de dificultad adecuado para que nadie ponga en duda que esta es, sin lugar a dudas, una secuela de ‘Crash Bandicoot’.

