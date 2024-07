¡Ni un solo peso! El creador de ‘Stardew Valley’ promete que jamás cobrará por un DLC o actualización del juego

Stardew Valley es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu cuenta de Steam. A pesar de que el juego está cerca de cumplir una década, sigue teniendo suficiente contenido para aquellos que solo quieren terminar su día y sentarse a cuidar una granja virtual. Lo mejor de todo es que se trata de un videojuego que a la fecha sigue trayendo actualizaciones o nuevo contenido para todos aquellos que ya encontraron la ‘perfección’.

Y hay muy buenas noticias, Eric Barone (alias Concerned Ape) prometió a los fans de ‘Stardew Valley’ que no cobrará por algún DLC o actualización de algún juego.

“Juro por el honor de mi apellido que nunca cobraré dinero por un DLC o una actualización mientras viva“, escribió Barone en una publicación en Twitter/X respondiendo a un fanático curioso de Stardew Valley. “Haz una captura de pantalla de esto y avergüénzame si alguna vez violo este juramento“.

As long as everything you add is completly free, with a bunch of new content, qol, etc, people won’t complain for the wait. Thanks for your dedicated love for your game !

Los comentarios de Barone tienen sentido, considerando la cantidad de juegos modernos que hoy cobran por paquetes de actualizaciones o que maquillan contenido básico como DLC. Para dar un ejemplo reciente, está el caso de ‘Escape from Takov’, un battle Royale/survival shooter que vendió un paquete DLC con todas las actualizaciones a futuro, pero luego anunció una actualización ‘extra’ por la que los jugadores debían pagar al considerar que no se trataba de un DLC.

En el caso de Stardew Valley, la pregunta surgió debido a la actualización 1.6, que es la más reciente del juego. Entre algunas de las cosas que trae al juego son nuevos diálogos y trajes para los habitantes de Stardew Valley, nuevas recetas y objetos para hacer dinero y varios eventos extra.

Aunque la actualización 1.6 de Stardew Valley se encuentra disponible desde hace meses, el parche todavía no ha aterrizado en las versiones para consola y móvil del juego. Barone aseguró que todavía está trabajando en el parche y que todavía no existe una fecha clara para su llegada a celulares:

“Los partes y la próxima actualización de la PC aún están en progreso. Sé que está tomando mucho tiempo, lo tengo presente cada minuto. Personalmente he estado trabajando en la versión móvil todos los días. Anunciaré cuando haya alguna noticia significativa (por ejemplo, una fecha de lanzamiento). espero que estés teniendo un buen verano”.

the ports and next pc update are still in progress. I know it is taking a long time, its on my mind every minute. I have personally been working on the mobile port every day. I will announce when there is any meaningful news (e.g. a release date). hope youre having a good summer

— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 22, 2024